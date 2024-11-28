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    Gladiator 2 gişede parasını çıkaramayacak

    Bugüne kadar çekilmiş en yüksek bütçeli filmlerden biri olan Gladiator 2, gişede hayal kırıklığı yarattı. Paylaşılan son analizler, filmin gişede bütçesini bile çıkaramayacağını söylüyor.
    Gladiator 2 gişede zarar edebilir Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Gladiator II, günün sonunda yılın en büyük hayal kırıklıklarından birine dönüşecek gibi görünüyor. Ne eleştirmenlerden ne de izleyicilerden beklendiği kadar iyi yorumlar alamayan film, gişe performansıyla da hayal kırıklığı yaratıyor. ABD'deki açılış haftasında Wicked'ın gölgesinde kalan Gladiator 2'ye dair en güncel öngörüler, filmin gişede maliyetini bile çıkaramayacağını söylüyor.

    Hollywood'da olup bitenleri yakından takip eden Scott Mendelson'ın haberine göre, güncel analizler Gladiator 2'nin gişedeki yolculuğunu yaklaşık 450 milyon dolar hasılatla tamamlayacağını söylüyor. Bu da filmin bütçesini bile karşılamaya yetmeyecek.

    Gladiator 2'nin Paramount'a Maliyeti Yaklaşık 350 Milyon Dolar

    Yaklaşık 250-300 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen yeni Gladiator filminin tanıtımı için de neredeyse 100 milyon dolar harcandı. Bu yüzden filmin Paramount'a maliyeti 350 milyon doların üzerine çıktı. Hâl böyleyken filmin gişede sadece 450 milyon dolar hasılat yapması, Paramount'un zarar etmesi anlamına gelecektir. Çünkü toplam hasılatın yarısına yakını sinema salonlarının payı oluyor. Bu da filmin sadece bütçesini çıkarabilmek için bile 550-600 milyon dolar hasılat yapması gerekeceği anlamına geliyor. Ama son analizlere bakılırsa bu pek mümkün olmayacak.

    Elbette Gladiator 2'nin daha sonra lisans anlaşmaları ve dijitaldeki kiralama bedelleri gibi ek gelirlerle birlikte bu zararı kapatma fırsatı olacaktır ama en az 350 milyon dolar yatırım yapılmış bir film için bu anca bir teselli ikramiyesi olur.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

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