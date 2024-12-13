Gladitor 3 geliyor; Filmin çekim tarihi belirlendi

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşan en dikkat çekici filmlerden biri de Gladiator 2 oldu. Tüm zamanların en sevilen filmlerinden olan Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi, 15 Kasım'da gösterime girdi.

250 milyon doları geçen kayda değer bir bütçeyle çekilen filmden beklentiler son derece yüksekti. Ancak ortaya çıkan sonuç öyle olmadı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden iyi olduğu kadar kötü yorumlar da alan Gladiator 2'ye dair genel intiba, ilk filmin çok altında kaldığı yönündeydi. Nitekim bu durum gişeye de yansıdı. Filmin dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 372 milyon dolar.

Sinemada bu hafta: 13 Aralık 2024 5 sa. önce eklendi

Gladiator 3, 2026'da Malta ve Fas'ta Çekilecek

Sadece prodüksiyon bütçesi 250 milyon doların üzerinde olan bir film için bu hasılat son derece yetersiz. Hatta bu noktada filmin gişede zarar etmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu yüzden planlanan üçüncü filmin de gerçeğe dönüşmeyeceği düşünülüyordu. Ancak Ridley Scott birkaç hafta önce Gladiator 3'ün kesinlikle çekileceğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Görünen o ki yönetmenin bu kadar emin konuşması boşuna değilmiş. Çünkü gelen son haberler, Gladiator 3 için şimdiden bir çekim tarihinin belirlendiğini gösteriyor.

Hollywood filmlerinin prodüksiyon detaylarının listelendiği Production Weekly'nin veri tabanına bu hafta eklenen bilgiler, Gladiator 3'ün 2026 yılında Malta ve Fas'ta çekileceğini ortaya çıkardı. Başrolde yine Paul Mescal yer alacak. Film, Roma'da iktidarı ele geçirdikten sonra bu yeni role alışmakta güçlük çeken bir savaşçıya odaklanacak.

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