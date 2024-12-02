Ridley Scott: Gladiator 3 kesinlikle çekilecek

Tam Boyutta Gör Gladiator serisine yıllar sonra geri dönüp bir devam filmi çeken usta yönetmen Ridley Scott, daha film gösterime girmeden önce Gladiator 3 üzerinde de çalışmaya başladığını açıklamıştı. İkinci filmin finali sonrası aklında 3. filmin hikâyesinin şekillenmeye başladığını söyleyen Scott, senaryoyu yazmaya başladıklarını ifade etmişti.

Ancak bu Gladiator 2 gişede hayal kırıklığı yaratmadan önceydi. Paramount'a maliyeti 350 milyon doları bulan Gladaitor 2 gişede beklentilerin altında bir açılış yapınca, Gladiator 3 planlarının da suya düştüğü varsayıldı. Ancak görünen o ki Ridley Scott bu projeden o kadar kolay vazgeçmeyecek.

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Ridley Scott: Gladiator 2 Gişede İyi Gidiyor

Dün gerçekleşen bir basın toplantısı sırasında Ridley Scott'a, Gladiator 2'nin gişe performansı sonrası üçüncü filmin çekilip çekilmeyeceği soruldu. Basının aksine Scott, filmin gişede gayet de başarılı olduğunu düşünüyor. Filmin dünyanın geri kalanında ilgiyle karşılandığına dikkat çeken yönetmen, "dün globalden gelen gişe rakamlarına baktık ve Gladiator 3 kesinlikle çekilecek" diyor.

Gladiator 2'nin ABD dışında daha iyi bir performans sergilediği doğru. Şu ana kadar ABD'de 111 milyon dolar hasılat yapan film, globalden elde ettiği gişe hasılatıyla birlikte bu rakamı 320 milyon dolara çıkardı. Ancak maliyeti 350 milyon doları bulan bir filmin sadece kâra geçmek için bile 550-600 milyon dolar hasılat yapması gerekiyor. Analistler ise filmin gişe yolculuğunu yaklaşık 450 milyon dolar hasılatla tamamlayacağını söylüyor.

Hâl böyleyken Paramount'un üçüncü filme yeşil ışık yakması sürpriz olur. Ama belki de Ridley Scott bizim bilmediğimiz bir şey biliyordur. Zira son dönemde hem dijitalden hem öde-izle servislerinden elde edilen gelirler kayda değer ölçüde artmış durumda. Belki de stüdyonun ve yönetmenin elindeki veriler, Gladiator 2'nin günün sonunda kârlı bir işe dönüşeceğini söylüyordur.

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