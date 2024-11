2024'te gişeyi devam filmleri ele geçirdi; Tarihte bir ilk yaşanabilir

Tam Boyutta Gör Hollywood'un son yıllarda orijinal filmlerden iyiden iyiye uzaklaşıp devam filmlerine ve hâlihazırda var olan I.P.'lerin parçası olan yapımlara ağırlık vermesi, gişeyi bu tarz filmlerin domine ettiği bir gerçeklik yarattı. Her geçen yıl biraz daha belirgin hâle gelen bu durum, 2024'te zirve yaptı. Öyle ki bugün itibarıyla yılın en çok hasılat yapan ilk 10 filminin 10'unu da devam filmleri oluşturuyor.

Dünya genelindeki hasılat rakamları ele alındığında, bu yılın en çok hasılat yapan filmleri şunlar oldu:

1) Inside Out 2

2) Deadpool & Wolverine

3) Despicable Me 4

4) Dune: Part II

5) Godzilla x Kong

6) Kung-Fu Panda 4

7) Beetlejuice Beetlejuice

8) Venom: The Last Dance

9) Bad Boys: Ride or Die

10) Kingdom of the Planet of the Apes

2024 Sinema Tarihine Geçebilir

Eğer yılın geri kalan bölümünde bu durum değişmezse, tarihte bir ilk yaşanacak ve 2024, en çok hasılat yapan ilk 10 filmin tamamının devam filmi olduğu ilk yıl olarak tarihe geçecek.

Yılın geri kalanında ilk 10'a girme potansiyeline sahip olan iki film bulunuyor. Bunlardan ilki Gladiator II, diğeri ise Wicked. Gladiator II de zaten bir devam filmi olduğu için ortaya çıkan bu tuhaf tabloyu değiştirmeyecektir. Bu tabloyu bir değiştirecekse o da Wicked olacak.

Ne var ki aslında Wicked da orijinal bir yapım değil; Aynı adlı müzikalin bir uyarlaması. Ama devam filmi kategorisine girmediği için, ilk 10'a girmesi hâlinde listenin tamamının devam filmleri olmasının önüne giçecek. Yine de bu durum, listede tek bir orijinal yapımın bile olmadığı gerçeğini değiştirmeyecek.

