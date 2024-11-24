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    Anlık Bildirim

    2024'te gişeyi devam filmleri ele geçirdi; Tarihte bir ilk yaşanabilir

    Hollywood'un devam filmlerine olan bağımlılığı 2024'te tavan yaptı. Bu yıl gişede en çok hasılat yapan 10 filmin 10'unun da devam filmi olması, ortaya tuhaf bir tablo çıkardı.
    2024'te gişeyi devam filmleri ele geçirdi Tam Boyutta Gör
    Hollywood'un son yıllarda orijinal filmlerden iyiden iyiye uzaklaşıp devam filmlerine ve hâlihazırda var olan I.P.'lerin parçası olan yapımlara ağırlık vermesi, gişeyi bu tarz filmlerin domine ettiği bir gerçeklik yarattı. Her geçen yıl biraz daha belirgin hâle gelen bu durum, 2024'te zirve yaptı. Öyle ki bugün itibarıyla yılın en çok hasılat yapan ilk 10 filminin 10'unu da devam filmleri oluşturuyor.

    Dünya genelindeki hasılat rakamları ele alındığında, bu yılın en çok hasılat yapan filmleri şunlar oldu:

    1) Inside Out 2
    2) Deadpool & Wolverine
    3) Despicable Me 4
    4) Dune: Part II
    5) Godzilla x Kong
    6) Kung-Fu Panda 4
    7) Beetlejuice Beetlejuice
    8) Venom: The Last Dance
    9) Bad Boys: Ride or Die
    10) Kingdom of the Planet of the Apes

    2024 Sinema Tarihine Geçebilir

    Eğer yılın geri kalan bölümünde bu durum değişmezse, tarihte bir ilk yaşanacak ve 2024, en çok hasılat yapan ilk 10 filmin tamamının devam filmi olduğu ilk yıl olarak tarihe geçecek.

    Yılın geri kalanında ilk 10'a girme potansiyeline sahip olan iki film bulunuyor. Bunlardan ilki Gladiator II, diğeri ise Wicked. Gladiator II de zaten bir devam filmi olduğu için ortaya çıkan bu tuhaf tabloyu değiştirmeyecektir. Bu tabloyu bir değiştirecekse o da Wicked olacak. 

    Ne var ki aslında Wicked da orijinal bir yapım değil; Aynı adlı müzikalin bir uyarlaması. Ama devam filmi kategorisine girmediği için, ilk 10'a girmesi hâlinde listenin tamamının devam filmleri olmasının önüne giçecek. Yine de bu durum, listede tek bir orijinal yapımın bile olmadığı gerçeğini değiştirmeyecek.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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