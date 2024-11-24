2024'te gişeyi devam filmleri ele geçirdi; Tarihte bir ilk yaşanabilir

Dünya genelindeki hasılat rakamları ele alındığında, bu yılın en çok hasılat yapan filmleri şunlar oldu:
1) Inside Out 2
2) Deadpool & Wolverine
3) Despicable Me 4
4) Dune: Part II
5) Godzilla x Kong
6) Kung-Fu Panda 4
7) Beetlejuice Beetlejuice
8) Venom: The Last Dance
9) Bad Boys: Ride or Die
10) Kingdom of the Planet of the Apes
2024 Sinema Tarihine Geçebilir
Eğer yılın geri kalan bölümünde bu durum değişmezse, tarihte bir ilk yaşanacak ve 2024, en çok hasılat yapan ilk 10 filmin tamamının devam filmi olduğu ilk yıl olarak tarihe geçecek.
Yılın geri kalanında ilk 10'a girme potansiyeline sahip olan iki film bulunuyor. Bunlardan ilki Gladiator II, diğeri ise Wicked. Gladiator II de zaten bir devam filmi olduğu için ortaya çıkan bu tuhaf tabloyu değiştirmeyecektir. Bu tabloyu bir değiştirecekse o da Wicked olacak.
Ne var ki aslında Wicked da orijinal bir yapım değil; Aynı adlı müzikalin bir uyarlaması. Ama devam filmi kategorisine girmediği için, ilk 10'a girmesi hâlinde listenin tamamının devam filmleri olmasının önüne giçecek. Yine de bu durum, listede tek bir orijinal yapımın bile olmadığı gerçeğini değiştirmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.