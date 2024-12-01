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    Gladyatör 2'nin görüntü yönetmeni: "Ridley Scott tembelleşti"

    Ridley Scott'ın Gladiator 2'deki yeni çalışma yöntemi, büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Usta yönetmenin titizliğinden ödün vermesi ve CGI kullanımını artırması eleştiri konusu oldu.

    Gladyatör 2'nin görüntü yönetmeni: 'Ridley Scott tembelleşti' Tam Boyutta Gör

    Usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan Gladyatör 2, kısa bir süre önce gösterime girmişti. 2000 yapımı orijinal filmin devamı olarak 24 yıl sonra izleyicilerle buluşan filmin prodüksiyon sürecine dair eleştiriler, projeye gölge düşürdü. Daha da dikkat çekici olanı, bu eleştirilerin film ekibinde yer alan önemli isimlerden gelmesiydi.

    Filmin görüntü yönetmeni John Mathieson, The DocFix podcast'inde yaptığı açıklamalarda usta yönetmenin çekimlere yaklaşımının önemli ölçüde değiştiğini anlattı. Ridley Scott'ın birçok ikonik filminde görev alan Mathieson, Scott'ın çekimler sırasında setteki detaylara yeterince özen göstermediğini belirtti. Anlatılanlara bakılırsa usta yönetmen Gladiator 2'de daha "aceleci" bir yöntem izlemeyi tercih etmiş.

    Gladyatör 2'nin görüntü yönetmeni: 'Ridley Scott tembelleşti' Tam Boyutta Gör

    CGI kullanımı 50'den binlere çıktı

    Mikrofonlar, kameralar, dekor parçaları ve diğer unsurların sıkça sahnelere sızdığını ifade eden Mathieson, bu problemlerin çözümünün CGI'a (bilgisayar destekli görsel efekt) bırakıldığını söyledi. Mathieson, Scott'ın hız takıntısı nedeniyle setteki titizlik standardını düşürdüğünü öne sürdü. Eskiden çekim başlamadan önce her şeyin düzenli olmasına dikkat edilirken Gladyatör 2'de hataların daha sonra bilgisayar ortamında düzeltilmesi tercih edilmiş.

    Gladyatör 2'nin görüntü yönetmeni: 'Ridley Scott tembelleşti' Tam Boyutta Gör

    Gladiator 2'de CGI kullanımının oldukça fazla olduğu belirtiliyor. İlk filmde sadece 50 adet bilgisayar destekli görsel efekt kullanılırken, bu sayı yeni filmde birkaç bine ulaşmış. Scott'ın CGI'ı hataları düzeltmek için bir araç olarak görmesi, Mathieson tarafından "tembellik" olarak nitelendirildi. Buna ek olarak yoğun CGI kullanılması filmin gerçekçiliğini azalttığı gibi yapay bir görüntü oluşmasına neden oluyor.

    Gladyatör 2'nin görüntü yönetmeni: 'Ridley Scott tembelleşti' Tam Boyutta Gör

    Gladyatör 2 gişede hızlı başlangıç yaptı

    Çekim ekibinden gelen bu eleştirilere rağmen "Gladiator 2" gişede oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Paramount Pictures'ın tarihinde, ilk hafta sonunda en yüksek hasılatı elde eden film oldu ve 87 milyon dolarlık bir gelir sağladı. Bu başarı, filmin tartışmalı prodüksiyon sürecine rağmen geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başardığını gösteriyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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