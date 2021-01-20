Glokoma bağlı geri dönüşümsüz hasar hücre nakilleriyle geri döndürülebilir

Glokom olarak adlandırılan ve halk arasında ''Karasu Hastalığı'' olarak bilinen, göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşan nöropatoloji ( sinir harabiyeti ) hem irreversibl ( geri döndürülemez ) oluyor hem de dünyada önde gelen görme kayıplarından birisini oluşturuyor. Şimdi ise bilim insanları göze transplante ( nakil ) edilen hücrelerin migrasyonla ( göç etmek ) optik sinirdeki bağlantıları tamir ederek görme kayıplarının geri kazanılabileceğini düşünüyor.

Retina gangliyon hücreleri olarak adlandırılan hücreler optik sinirle uzun aksonlar ( sinir hücrelerinde bulunur ) sayesinde çeşitli bağlantılar kuruyor ve gözdeki görme bilgisinin iletilmesinde rol alıyor ancak göz içi basıncı arttığında bu hücreler hasarlanıyor ve tedavi edilmeyen vakalarda kalıcı görme kayıpları gelişiyor.

Glokom

Tam Boyutta Gör

Görme kayıplarının geri dönüşümsüz olması sebebiyle glokomun erken tanısı ve tedavisi oldukça büyük önem arz ediyor. Glokomun tanısı ve tedavisi yapılabiliyor ancak gelişen görme kayıpları ne yazık ki geri döndürülemiyor.

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Johns Hopkins kurumu araştırmacıları optik sinir hasarını geri göndürebilmek için yeni hücreler implante ( nakil ) etmenin yollarını aradı ve petri kaplarında farelere ait retina tabakalarının üzerine insana ait retina gangliyon hücreleri ekildi. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok hücrenin dokuya tutunmadığı gözlenmekle birlikte bazı hücrelerin söz edilen işlemi başardığı gözlendi. Gözlemler sonucunda retinadaki insizyon ( kesi ) bölgelerinden hücrelerin kaydığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Sağlık çalışanlarına uygulanan izin yasakları kaldırıldı"

Araştırmacılar internal limiting membrane ( ILM ) adı verilen ve vitreus ( göz içi sıvısı ) ile retina tabakası arasında bulunan membran ( zar ) tabakasını çeşitli enzimler kullanarak zayıflattı ve membranı çıkardı. Daha sonra bahsi geçen bölgeye yeniden gangliyon hücreleri ekildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda retina gangliyon hücrelerinin dokuya tutunduğu ve çeşitli sinir bağlantıları kazandığı gözlendi.

Yeni araştırma Stem Cell Reports adlı dergide yayımlandı.

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