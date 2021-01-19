Sağlık çalışanlarına uygulanan izin yasakları kaldırıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı ile sağlıkçılara yönelik yıllık izin, ücretsiz izin ve emeklilik işlemleri yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik, tayin, istifa yasağı yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlerine gönderilen yazıda, “Sahada büyük bir özveri ile görev yapmakta olan personelimizin talepleri göz önüne alınarak düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur” ibaresi kullanıldı.

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İzinler

Bakan Koca'nın yazısında yıllık izin talepleri kamu sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde personelin bağlı olduğu müdürlük veya başhekimliklerin değerlendirmesi sonucu yerine getirilecek. Mevzuatta yer alan her türlü ücretsiz izin ise hizmetler aksatılmayacak şekilde kullanılabilecek. Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmesi zorunlu olan bir aylık sağlık izni ise kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanda kullandırılacak.

Atamalar

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Başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip ataması yapılan sağlık çalışanlarının ayrılışı yapılmayacak. Başka yere atama isteyen personele de muvafakat verilmeme uygulaması sürecek. Ancak, özel ve vakıf dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına alınacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvakafat verilecek.

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Gelinen süreçte emeklilik talebinde bulunan sağlık çalışanlarının talepleri karşılanacak, emeklilik işlemleri yerine getirilecek. Daha önce genelge ile getirilen ve bunların dışında kalan yasaklar ise devam edecek.

https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-getirilen-izin-kisitlamasi-kaldirildi-6218016/

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