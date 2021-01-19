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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık çalışanlarına uygulanan izin yasakları kaldırıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı ile sağlıkçılara yönelik yıllık izin, ücretsiz izin ve emeklilik işlemleri yasağının kaldırıldığı duyuruldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sağlık çalışanlarına uygulanan izin yasakları kaldırıldı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı ile sağlıkçılara yönelik yıllık izin, ücretsiz izin ve emeklilik işlemleri yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik, tayin, istifa yasağı yeniden düzenlendi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlerine gönderilen yazıda,  “Sahada büyük bir özveri ile görev yapmakta olan personelimizin talepleri göz önüne alınarak düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur” ibaresi kullanıldı.

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    İzinler

    Bakan Koca'nın yazısında yıllık izin talepleri kamu sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde personelin bağlı olduğu müdürlük veya başhekimliklerin değerlendirmesi sonucu yerine getirilecek. Mevzuatta yer alan her türlü ücretsiz izin ise hizmetler aksatılmayacak şekilde kullanılabilecek. Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmesi zorunlu olan bir aylık sağlık izni ise kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanda kullandırılacak.

    Atamalar

    Sağlık çalışanlarına uygulanan izin yasakları kaldırıldı
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    Başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip ataması yapılan sağlık çalışanlarının ayrılışı yapılmayacak. Başka yere atama isteyen personele de  muvafakat verilmeme uygulaması sürecek. Ancak, özel ve vakıf dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına alınacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvakafat verilecek.

    Ayrıca Bkz. "Sinovac firmasından aşının 2.dozuyla ilgili açıklama geldi"

    Gelinen süreçte emeklilik talebinde bulunan sağlık çalışanlarının talepleri karşılanacak, emeklilik işlemleri yerine getirilecek. Daha önce genelge ile getirilen ve bunların dışında kalan yasaklar ise devam edecek.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-getirilen-izin-kisitlamasi-kaldirildi-6218016/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    3 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    14 saat önce
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