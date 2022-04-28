GMT/STEPN kripto parası Coinbase’de listeleniyor, fiyat fırladı

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Web3 odaklı geliştirilmiş önemli hareket et-kazan projeleri arasında gösterilen ve Binance üzerinde ön satış yaparak piyasaya giren GMT/STEPN kripto parası rekorlara doymuyor. Coinbase listelemesi de gelince fiyat fırladı.

STEPN/GMT fiyatı ne oldu?

İlk NFT tabanlı web3 fitness takip uygulaması ünvanına sahip olan STEPN geçen Aralık ayında Solana Hackathon yarışmasını kazanmıştı. Uygulamaya belirli bir SOL karşılığı sneaker alarak başlıyor ve egzersiz durumuna göre GST ve GMT token kazanıyorsunuz. Bu tokenler daha sonra sneaker satın alma, tamir etme veya aktivitelere katılma gibi etkinliklerde kullanılıyor.

GMT/STEPN token fiyatı ne oldu? 3 hf. önce eklendi

Binance’in gözden kaçırmadığı STEPN, çıkışı ile birlikte önce 10 cent sınırına inerken sonrasında istikrarlı bir yükselişe başladı. Önce 2$ barajını geçen STEPN sonra 3$ ve nihayet 4$ barajını geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Coinbase listeleme haberi ateşleyici oldu. Ayrıca Opensea da GMT ayakkabılarını listeleyecek. GST token de 7$ sınırına dayanmış durumda.

Geçtiğimiz hafta Binance’in 0.5BNB fiyatından ilk gelen alır mantığıyla satışa sunduğu ve başlangıçta 9 SOL olan ayakkabılar da 17 SOL fiyatına doğru yürüyor. Yani STEPN ekosistemi her anlamda yatırımcısına dünyaları kazandırdı.



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