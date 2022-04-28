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    GMT/STEPN kripto parası Coinbase’de listeleniyor, fiyat fırladı

    En önemli hareket et-kazan projesi olarak kabul edilen GMT/STEPN kripto parası rekorlara doymuyor. Coinbase haberinin gelmesinin ardından STEPN fiyatı yeni rekorlara yelken açtı.
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    GMT/STEPN
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    Web3 odaklı geliştirilmiş önemli hareket et-kazan projeleri arasında gösterilen ve Binance üzerinde ön satış yaparak piyasaya giren GMT/STEPN kripto parası rekorlara doymuyor. Coinbase listelemesi de gelince fiyat fırladı. 

    STEPN/GMT fiyatı ne oldu?

    İlk NFT tabanlı web3 fitness takip uygulaması ünvanına sahip olan STEPN geçen Aralık ayında Solana Hackathon yarışmasını kazanmıştı. Uygulamaya belirli bir SOL karşılığı sneaker alarak başlıyor ve egzersiz durumuna göre GST ve GMT token kazanıyorsunuz. Bu tokenler daha sonra sneaker satın alma, tamir etme veya aktivitelere katılma gibi etkinliklerde kullanılıyor.

    Binance’in gözden kaçırmadığı STEPN, çıkışı ile birlikte önce 10 cent sınırına inerken sonrasında istikrarlı bir yükselişe başladı. Önce 2$ barajını geçen STEPN sonra 3$ ve nihayet 4$ barajını geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Coinbase listeleme haberi ateşleyici oldu. Ayrıca Opensea da GMT ayakkabılarını listeleyecek. GST token de 7$ sınırına dayanmış durumda. 

    Geçtiğimiz hafta Binance’in 0.5BNB fiyatından ilk gelen alır mantığıyla satışa sunduğu ve başlangıçta 9 SOL olan ayakkabılar da 17 SOL fiyatına doğru yürüyor. Yani STEPN ekosistemi her anlamda yatırımcısına dünyaları kazandırdı. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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