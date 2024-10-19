God of War dizisinde reset düğmesine basıldı

Amazon hâlâ bir God of War dizisi çekmek istiyor ama 2022 yılında görevlendirdiği ekibin bu iş için doğru ekip olmadığına kanaat getirmiş gibi görünüyor. Çünkü şirket bu hafta God of War dizisinde reset düğmesine bastı. Hazırlık sürecinde en başa dönülecek ve yepyeni bir ekip görevlendirilerek dizi en baştan yeniden geliştirilecek. Bu da dizinin ekrana gelmesi için en az iki üç yıl daha beklememiz gerekeceği anlamına geliyor.
God of War Dizisi Farklı Bir Yola Giriyor
Amazon, God of War uyarlamasını The Wheel of Time dizisinin de yaratıcısı olan Rafe Judkins'e emanet etmişti. Aslında Judkins ve senarist ekibi tarafından yazılan senaryoların hem Amazon hem de Sony tarafından beğenildiği, fakat Amazon'un kreatif olarak farklı bir yöne gitmek istediği için bu versiyondan vazgeçtiği söyleniyor. Judkins'in bu uyarlamaya nasıl bir yorum getirdiği ya da Amazon'un şimdi gitmek istediği yeni yolun nasıl olduğu bilinmiyor. Ancak Judkins'in The Wheel of Time'da ortaya koyduğu işten memnun olmayanlar bu değişimden memnun olacaktır.
God of War dizisi en az birkaç yıl uzakta olsa da Kratos karakteri çok yakında TV ekranlarına gelecek. Love, Death & Robots gibi antoloji türünde bir animasyon dizisi olan ve video oyunlara odaklanan Secret Level dizisinin bir bölümünde Kratos karakteri de boy gösterecek. Secret Level, aralık ayında Prime Video'da izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)