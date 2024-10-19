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    Anlık Bildirim

    God of War dizisinde reset düğmesine basıldı

    Uzun süredir hazırlık aşamasında olmasına rağmen bir türlü somutlaşmayan God of War dizisinde reset düğmesine basıldı. Amazon, projeyi yepyeni bir ekiple tekrar en baştan geliştirecek.
    God of War dizisi sıfırdan tekrar geliştirilecek Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, 2022'nin aralık ayında God of War dizisine yeşil ışık yaktığında, bir iki yıl içinde bu dizinin şekilleneceği ve izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Bu duyurunun üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen projede kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Dizinin ekrana gelmesini geçtik, çekimlerine bile başlanmadı.

    Amazon hâlâ bir God of War dizisi çekmek istiyor ama 2022 yılında görevlendirdiği ekibin bu iş için doğru ekip olmadığına kanaat getirmiş gibi görünüyor. Çünkü şirket bu hafta God of War dizisinde reset düğmesine bastı. Hazırlık sürecinde en başa dönülecek ve yepyeni bir ekip görevlendirilerek dizi en baştan yeniden geliştirilecek. Bu da dizinin ekrana gelmesi için en az iki üç yıl daha beklememiz gerekeceği anlamına geliyor.

    God of War Dizisi Farklı Bir Yola Giriyor

    Amazon, God of War uyarlamasını The Wheel of Time dizisinin de yaratıcısı olan Rafe Judkins'e emanet etmişti. Aslında Judkins ve senarist ekibi tarafından yazılan senaryoların hem Amazon hem de Sony tarafından beğenildiği, fakat Amazon'un kreatif olarak farklı bir yöne gitmek istediği için bu versiyondan vazgeçtiği söyleniyor. Judkins'in bu uyarlamaya nasıl bir yorum getirdiği ya da Amazon'un şimdi gitmek istediği yeni yolun nasıl olduğu bilinmiyor. Ancak Judkins'in The Wheel of Time'da ortaya koyduğu işten memnun olmayanlar bu değişimden memnun olacaktır.

    God of War dizisi en az birkaç yıl uzakta olsa da Kratos karakteri çok yakında TV ekranlarına gelecek. Love, Death & Robots gibi antoloji türünde bir animasyon dizisi olan ve video oyunlara odaklanan Secret Level dizisinin bir bölümünde Kratos karakteri de boy gösterecek. Secret Level, aralık ayında Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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