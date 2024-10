God of War dizisinde reset düğmesine basıldı

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, 2022'nin aralık ayında God of War dizisine yeşil ışık yaktığında, bir iki yıl içinde bu dizinin şekilleneceği ve izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Bu duyurunun üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen projede kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Dizinin ekrana gelmesini geçtik, çekimlerine bile başlanmadı.

Amazon hâlâ bir God of War dizisi çekmek istiyor ama 2022 yılında görevlendirdiği ekibin bu iş için doğru ekip olmadığına kanaat getirmiş gibi görünüyor. Çünkü şirket bu hafta God of War dizisinde reset düğmesine bastı. Hazırlık sürecinde en başa dönülecek ve yepyeni bir ekip görevlendirilerek dizi en baştan yeniden geliştirilecek. Bu da dizinin ekrana gelmesi için en az iki üç yıl daha beklememiz gerekeceği anlamına geliyor.

God of War Dizisi Farklı Bir Yola Giriyor

Amazon, God of War uyarlamasını The Wheel of Time dizisinin de yaratıcısı olan Rafe Judkins'e emanet etmişti. Aslında Judkins ve senarist ekibi tarafından yazılan senaryoların hem Amazon hem de Sony tarafından beğenildiği, fakat Amazon'un kreatif olarak farklı bir yöne gitmek istediği için bu versiyondan vazgeçtiği söyleniyor. Judkins'in bu uyarlamaya nasıl bir yorum getirdiği ya da Amazon'un şimdi gitmek istediği yeni yolun nasıl olduğu bilinmiyor. Ancak Judkins'in The Wheel of Time'da ortaya koyduğu işten memnun olmayanlar bu değişimden memnun olacaktır.

Secret Level dizisinden ilk fragman yayınlandı 1 ay önce eklendi

God of War dizisi en az birkaç yıl uzakta olsa da Kratos karakteri çok yakında TV ekranlarına gelecek. Love, Death & Robots gibi antoloji türünde bir animasyon dizisi olan ve video oyunlara odaklanan Secret Level dizisinin bir bölümünde Kratos karakteri de boy gösterecek. Secret Level, aralık ayında Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

