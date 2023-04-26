X-Men ve Wolverine filmleri izleme sırası

- Kronolojik olarak X-Men izleme sırası ⏳
- Çıkış tarihine göre X-Men izleme sırası 📅
- Wolverine izleme sırası 🤔
- Kronolojik olarak Wolverine izleme sırası ⏳
- Çıkış tarihine Wolverine izleme sırası 📅
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X Men, en uzun ve en başarılı çizgi roman filmi serilerinden biri. Marvel Sinematik Evreni doğmadan sekiz yıl önce çıkış yapan X-Men ve devam filmleri, izleyicileri yıllardır heyecanlandırıyor. X-Men, çok sayıda devam filminin yanı sıra Deadpoll gibi başarılı spin-off filmleri içeriyor. X-Men serisi, 2000 yılın Patrick Stewart’ın Charles Xavier’i, Hugh Jackman’ın Wolverine’i gibi hayranların favorileriyle başlayan 13 filmden oluşan bir koleksiyon. Peki, X Men hangi sıraya göre izlenmeli?
X Men filmleri tabii ki istediğiniz sırayla izleyebilirsiniz ancak mutantların soğuk savaş sırasında ilk kez bir araya geldiği zamandan (X-Men: Birinci Sınıf), 2029 yılındaki son olaylara kadar (Logan) karakterlerin gelişimine tanık olmak istiyorsanız, kronolojik sırayla izlemelisiniz. X Men serisini ister kronolojik sırayla isterseniz de çıkış tarihine izleme kararı verin, X Men izleme sıralaması burada.
Kronolojik olarak X-Men izleme sırası ⏳
- X-Men: First Class (2011)
- X-Men: Days of Future Past (2014)
- X-Men Origins: Wolverine (2009)
- X-Men: Apocalypse (2016)
- X-Men: Dark Phoenix (2019)
- X-Men (2000)
- X2: X-Men United (2003)
- X-Men: The Last Stand (2006)
- The Wolverine (2013)
- Deadpool (2016)
- Deadpool 2 (2018)
- The New Mutants (2020)
- Logan (2017)
Çıkış tarihine göre X-Men izleme sırası 📅
- X Men (2000)
- X2 (2003)
- X-Men: Son Direniş (2006)
- X-Men: Başlangıç Wolverine (2009)
- X-Men: Birinci Sınıf (2011)
- The Wolverine (2013)
- X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (2014)
- Deadpool (2016)
- X-Men: Kıyamet (2016)
- Logan (2017)
- Deadpool 2 (2018)
- X-Men Dark Phoenix (2019)
- Yeni Mutantlar (2020)
Wolverine izleme sırası 🤔
Kronolojik olarak Wolverine izleme sırası ⏳
- X-Men Origins: Wolverine (2009)
- X-Men (2000)
- X2 (2003)
- X-Men: The Last Stand (2006)
- The Wolverine (2013)
- X-Men: Days of Future Past (2014)
- X-Men: First Class (2011)
- X-Men: Days of Future Past (2014)
- X-Men: Apocalypse (2016)
- Logan (2017)
Çıkış tarihine Wolverine izleme sırası 📅
- X-Men (2000)
- X2 (2003)
- X-Men: The Last Stand (2006)
- X-Men Origins: Wolverine (2009)
- X-Men: First Class (2011)
- The Wolverine (2013)
- X-Men: Days of Future Past (2014)
- Deadpool (2016)
- X-Men: Apocalypse (2016)
- Logan (2017)
- Deadpool 2 (2018)
- Dark Phoenix (2019)
- The New Mutants (2020)
Marvel filmleri genellikle heyecan verici ve nefes kesici olsa da takip etmek zor olabiliyor. Başlangıç noktası hikayelerinden yan filmlere, devam filmlerine kadar Marvel Sinematik Evreni’nin zaman akışı basit değil ve filmlerin çıkış tarihleri, özellikle de Marvel’ın en çok sevilen X-Men serisinde kronolojik sırayla gitmiyor. 2024’te çıkacak Deadpool 3 filminden önce X-Men filmleri izleme kararı aldıysanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, X Men izleme sırası (kronolojik ve çıkış tarihine göre) yazımıza göz atabilirsiniz. X Men hangi sırayla izlenmeli? yazımızda Wolverine izleme sırası da yer almakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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