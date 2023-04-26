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    X-Men ve Wolverine filmleri izleme sırası

    Süper kahraman film serisi X Men ve Wolverine hangi sırayla izlenir diye merak edenler tıklayın! İşte kronolojik ve çıkış tarihine göre X-Men serisi izleme sırası:
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    X Men, en uzun ve en başarılı çizgi roman filmi serilerinden biri. Marvel Sinematik Evreni doğmadan sekiz yıl önce çıkış yapan X-Men ve devam filmleri, izleyicileri yıllardır heyecanlandırıyor. X-Men, çok sayıda devam filminin yanı sıra Deadpoll gibi başarılı spin-off filmleri içeriyor. X-Men serisi, 2000 yılın Patrick Stewart’ın Charles Xavier’i, Hugh Jackman’ın Wolverine’i gibi hayranların favorileriyle başlayan 13 filmden oluşan bir koleksiyon. Peki, X Men hangi sıraya göre izlenmeli?

    X Men filmleri tabii ki istediğiniz sırayla izleyebilirsiniz ancak mutantların soğuk savaş sırasında ilk kez bir araya geldiği zamandan (X-Men: Birinci Sınıf), 2029 yılındaki son olaylara kadar (Logan) karakterlerin gelişimine tanık olmak istiyorsanız, kronolojik sırayla izlemelisiniz. X Men serisini ister kronolojik sırayla isterseniz de çıkış tarihine izleme kararı verin, X Men izleme sıralaması burada.

    Kronolojik olarak X-Men izleme sırası ⏳

    x men izleme sırası kronolojik Tam Boyutta Gör
    X Men filmlerinin büyük bir kısmı geçmişe dönüşe dayanıyor. Örneğin; X-Men Origins: Wolverine, 19. yüzyıldaki kurt adamı gösterirken, X-Men ve The Wolverine, 2. Dünya Savaşı dönemini gösteriyor. X Men serisi, ayrıca bir dizi farklı mini seriye bölünmüş; X-Men orijinal üçlemesi, prequel filmler, Deadpool filmleri ve Wolverine filmleri. Serinin sırası çok karışık. X-Men: Başlangıç Wolverine 1979’da geçiyor, devam filmi olan The Wolverine 2010’ların başında geliyor ve kronolojik olarak konuşursak, bu iki film arasında tam beş X-Men filmi var. Peki, kronolojik olarak X Men hangi sırayla izlenmeli?
    • X-Men: First Class (2011)
    • X-Men: Days of Future Past (2014)
    • X-Men Origins: Wolverine (2009)
    • X-Men: Apocalypse (2016)
    • X-Men: Dark Phoenix (2019)
    • X-Men (2000)
    • X2: X-Men United (2003)
    • X-Men: The Last Stand (2006)
    • The Wolverine (2013)
    • Deadpool (2016)
    • Deadpool 2 (2018)
    • The New Mutants (2020)
    • Logan (2017)

    Çıkış tarihine göre X-Men izleme sırası 📅

    x men izleme sırası çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    X Men film serisini bitirmenin en basit yolu, çıkış sırasına göre izlemek. Filmler başta üçleme olarak çıktı ancak o kadar ilgi gördü ki, 20th Century Fox, sayısız spin-off, prequel ve devam filmine yeşil ışık yaktı. İlk X-Men üçlemesinden sonra çekilen X Men filmlerinde orijinal karakterlerin çoğu yer aldı ancak onların ilk yıllarına ve X Men ekibinin oluşumuna odaklanıldı. 2020’de X-Men son film The New Mutants (Yeni Mutantlar) çıktı. Karakterlerin geçmişi ve mutant olarak dünyaya nasıl geldiklerini merak ediyorsanız, çıkış sırasıyla izlemeniz en doğrusu olacaktır. Peki, çıkış tarihine göre X Men hangi sıra ile izlenir?
    • X Men (2000)
    • X2 (2003)
    • X-Men: Son Direniş (2006)
    • X-Men: Başlangıç Wolverine (2009)
    • X-Men: Birinci Sınıf (2011)
    • The Wolverine (2013)
    • X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (2014)
    • Deadpool (2016)
    • X-Men: Kıyamet (2016)
    • Logan (2017)
    • Deadpool 2 (2018)
    • X-Men Dark Phoenix (2019)
    • Yeni Mutantlar (2020)

    Wolverine izleme sırası 🤔

    wolverine hangi sırayla izlenir Tam Boyutta Gör
    Hugh Jackman, 2000 yapımı X-Men filminde karakteri canlandırmaya başladı ve çok sayıda devam filminde, spin-off filmde rolüne devam etti. Wolverine, mutantlardan oluşan popüler bir süper kahraman ekibi olan X-Men'in en tanınmış üyelerinden biri. Toplam 13 X-Men filminin dokuzunda Hugh Jackman’ın canlandırdığı Wolverine karakteri yer alıyor, 2024’te vizyona girecek Deadpool 3 filminde de Wolverine olacak. Peki, Wolverine hangi sırayla izlenmeli?

    Kronolojik olarak Wolverine izleme sırası ⏳

    wolverine izleme sırası kronolojik Tam Boyutta Gör

    • X-Men Origins: Wolverine (2009)
    • X-Men (2000)
    • X2 (2003)
    • X-Men: The Last Stand (2006)
    • The Wolverine (2013)
    • X-Men: Days of Future Past (2014)
    • X-Men: First Class (2011)
    • X-Men: Days of Future Past (2014)
    • X-Men: Apocalypse (2016)
    • Logan (2017)

    Çıkış tarihine Wolverine izleme sırası 📅

    wolverine izleme sırası çıkış sırası Tam Boyutta Gör

    • X-Men (2000)
    • X2 (2003)
    • X-Men: The Last Stand (2006)
    • X-Men Origins: Wolverine (2009)
    • X-Men: First Class (2011)
    • The Wolverine (2013)
    • X-Men: Days of Future Past (2014)
    • Deadpool (2016)
    • X-Men: Apocalypse (2016)
    • Logan (2017)
    • Deadpool 2 (2018)
    • Dark Phoenix (2019)
    • The New Mutants (2020)

    Marvel filmleri genellikle heyecan verici ve nefes kesici olsa da takip etmek zor olabiliyor. Başlangıç noktası hikayelerinden yan filmlere, devam filmlerine kadar Marvel Sinematik Evreni’nin zaman akışı basit değil ve filmlerin çıkış tarihleri, özellikle de Marvel’ın en çok sevilen X-Men serisinde kronolojik sırayla gitmiyor. 2024’te çıkacak Deadpool 3 filminden önce X-Men filmleri izleme kararı aldıysanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, X Men izleme sırası (kronolojik ve çıkış tarihine göre) yazımıza göz atabilirsiniz. X Men hangi sırayla izlenmeli? yazımızda Wolverine izleme sırası da yer almakta.

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