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    Anlık Bildirim

    Secret Level'dan ilk fragman yayınlandı; 15 bölümde 15 farklı oyun uyarlaması

    Love, Death & Robots'un yaratıcılarından oyunseverleri epey heyecanlandıracak bir animayon dizisi geliyor. Her bölümünde farklı bir oyunu uyarlayacak olan Secret Level'dan ilk fragman yayınlandı.
    Secret Level dizisinden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, geçtiğimiz günlerde Secret Level adını taşıyan yeni bir animasyo dizisi duyurdu. Love, Death & Robots'un yaratıcısı olan Tim Miller'ın hazırladığı bu dizinin, bir antoloji dizisi olacağı, yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacağı açıklandı. Bu açıklamanın en dikkat çekici noktası ise, her bölümün farklı bir video oyuna odaklanacak olmasıydı.

    Gerek Tim Miller imzası taşımasıyla gerek konusuyla epey merak uyandıran Secret Level, bugün daha detaylı şekilde tanıtıldı. Diziden ilgi çekici bir fragman yayınlayan Amazon Prime Video, bununla birlikte dizinin bölümlerine konu olacak oyunların hangileri olacağını da paylaştı.

    Secret Level, 10 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak.

    İlk sezonu 15 bölümden oluşan Secret Level'a konu olacak oyunlar şunlar olacak:

    • Armored Core
    • Concord
    • Crossfire
    • Dungeons & Dragons
    • Exodus
    • Honor of Kings
    • Mega Man
    • New World: Aeternum
    • PAC-MAN
    • PlayStation Studios (God of War gibi sevilen PlayStation oyunları aynı evrende buluşacak)
    • Sifu
    • Spelunky
    • The Outer Worlds
    • Unreal Tournament
    • Warhammer 40,000

    Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Nitekim fragman da bunu gözler önüne seriyor. Mega Man'in tasarımıyla Kratos'un tasarımı birbirinden oldukça farklı görünüyor. God of War'un ana kahramanı Kratos'u modern dünyada görmemiz, tüm fragmanın belki de en dikkat çekici anını oluşturuyor.

    Secret Level, 10 Aralık'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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