Secret Level'dan ilk fragman yayınlandı; 15 bölümde 15 farklı oyun uyarlaması

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, geçtiğimiz günlerde Secret Level adını taşıyan yeni bir animasyo dizisi duyurdu. Love, Death & Robots'un yaratıcısı olan Tim Miller'ın hazırladığı bu dizinin, bir antoloji dizisi olacağı, yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacağı açıklandı. Bu açıklamanın en dikkat çekici noktası ise, her bölümün farklı bir video oyuna odaklanacak olmasıydı.

Gerek Tim Miller imzası taşımasıyla gerek konusuyla epey merak uyandıran Secret Level, bugün daha detaylı şekilde tanıtıldı. Diziden ilgi çekici bir fragman yayınlayan Amazon Prime Video, bununla birlikte dizinin bölümlerine konu olacak oyunların hangileri olacağını da paylaştı.

Secret Level, 10 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak.

İlk sezonu 15 bölümden oluşan Secret Level'a konu olacak oyunlar şunlar olacak:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation Studios (God of War gibi sevilen PlayStation oyunları aynı evrende buluşacak)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

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Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Nitekim fragman da bunu gözler önüne seriyor. Mega Man'in tasarımıyla Kratos'un tasarımı birbirinden oldukça farklı görünüyor. God of War'un ana kahramanı Kratos'u modern dünyada görmemiz, tüm fragmanın belki de en dikkat çekici anını oluşturuyor.

Secret Level, 10 Aralık'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

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