Secret Level'dan ilk fragman yayınlandı; 15 bölümde 15 farklı oyun uyarlaması

Gerek Tim Miller imzası taşımasıyla gerek konusuyla epey merak uyandıran Secret Level, bugün daha detaylı şekilde tanıtıldı. Diziden ilgi çekici bir fragman yayınlayan Amazon Prime Video, bununla birlikte dizinin bölümlerine konu olacak oyunların hangileri olacağını da paylaştı.
Secret Level, 10 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak.
İlk sezonu 15 bölümden oluşan Secret Level'a konu olacak oyunlar şunlar olacak:
- Armored Core
- Concord
- Crossfire
- Dungeons & Dragons
- Exodus
- Honor of Kings
- Mega Man
- New World: Aeternum
- PAC-MAN
- PlayStation Studios (God of War gibi sevilen PlayStation oyunları aynı evrende buluşacak)
- Sifu
- Spelunky
- The Outer Worlds
- Unreal Tournament
- Warhammer 40,000
Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Nitekim fragman da bunu gözler önüne seriyor. Mega Man'in tasarımıyla Kratos'un tasarımı birbirinden oldukça farklı görünüyor. God of War'un ana kahramanı Kratos'u modern dünyada görmemiz, tüm fragmanın belki de en dikkat çekici anını oluşturuyor.
Secret Level, 10 Aralık'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.