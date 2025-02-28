Shrek 5 animasyonundan ilk tanıtım geldi

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Tam Boyutta Gör Dünya çapında 3 milyar dolara yakın hasılat elde eden ve bir neslin kalbinde taht kuran Shrek animasyonu, 16 yıl aradan sonra geri dönüyor. Shrek 5 animasyonundan ilk tanıtım ve vizyon tarih bilgisi de geldi.

Shrek 5 ne zaman?

2001 yılında vizyona giren Shrek, animasyon dünyasında büyük başarılar elde etti. Oscar ödülü kazanan ilk animasyon filmi unvanına sahip olan Shrek, son olarak 2010 yılındaki dördüncü filmi ile izleyicilerle buluşmuştu.

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23 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek olan Shrek 5 animasyonunda Mike Myers Shrek karakterine, Cameron Diaz ise Fiona karakterine hayat veriyor. Sevimli dostumuz eşeği ise Eddie Murphy seslendiriyor.

Yeni filmde asıl sürpriz ise Zendaya oldu. 2017 yılında Shrek filmini sürekli izlediğini belirten bir Tweet atmasının ardından kadroya katılması serinin hayranlarını sevindirdi. Zendaya, Shrek ve Fiona karakterinin kızı Felicia’yı canlandırıyor. Zendaya duyurusu, Shrek serisinin resmi hesaplarından söz konusu tweet paylaşılarak verildi.

Tanıtımda Shrek hikâyesinin de artık Z kuşağına doğru kaydığı görülüyor. Zira tanıtımda yer alan aynanın TikTok ya da Reels benzeri bir ara yüze sahip olduğu ve dikey formatta kaydırıldığı görülüyor. Shrek ise farklı görünümlerde aynada beliriyor.

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