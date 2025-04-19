Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pacific Rim dizisi Amazon çatısı altında hayata geçirilecek

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan Pacific Rim dizisi için somut adımlar atılmaya başlandı. Kayda değer bir bütçe ayrılması beklenen bu dizinin haklarını Amazon aldı.  

    Pacific Rim dizisi Tam Boyutta Gör
    Bilim-kurgu dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Amazon Prime Video, hazırlık aşamasındaki bilim-kurgu projelerine bu hafta bir yenisini daha ekledi. Bir süredir hazırlık aşamasında olan live-action Pacific Rim dizisinin haklarını Amazon aldı.

    Amazon diziye henüz ilk sezon için resmi onayı vermedi ama Pacific Rim dizisi bu anlaşmayla birlikte gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

    Pacific Rim Dizisini Eric Heisserer Hazırlıyor

    Filmlerinde de arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment'ın yapımcılığını üstlendiği Pacific Rim dizisini Eric Heisserer hazırlıyor. Daha önce Arrival, Bird Box, Bloodshot gibi filmlerin senaryosunu yazan Heisserer, aynı zamanda Netflix'in Shadow and Bone dizisinin de yaratıcısı.

    İnsanların devasa yaratıklarla savaşmak için onlarla baş edebilecek muazzam robotlar inşa ettiği bir gelecekte geçen Pacific Rim serisi, 2013 yılında çıkan ilk filmiyle oldukça etkileyici bir başlangıç yapmıştı. Guillermo del Toro'nun imzasını taşıyan bu ilk film genel olarak olumlu yorumlar alırken, gişede de başarılı olmuştu. Bu başarı bir devam filminin de önünü açtı ama Guillermo del Toro olmadan hayat geçirilen bu devam filmi, hem kalitesiyle hem de gişe performansıyla ilk filmin epey altında kaldı.

    Devam filminin yarattığı hayal kırıklığı sonrası beyaz perdeden uzak kalan Pacific Rim serisi, şimdi bu diziyle şansını yeniden deneyecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kıbrıs kumarhane yaş sınırı pegasus koltuk seçimi philips tv ses var görüntü yok yalı spor güvenilir mi adalet bakanlığı sticker

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum