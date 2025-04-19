Pacific Rim dizisi Amazon çatısı altında hayata geçirilecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Amazon Prime Video, hazırlık aşamasındaki bilim-kurgu projelerine bu hafta bir yenisini daha ekledi. Bir süredir hazırlık aşamasında olan live-action Pacific Rim dizisinin haklarını Amazon aldı.

Amazon diziye henüz ilk sezon için resmi onayı vermedi ama Pacific Rim dizisi bu anlaşmayla birlikte gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Pacific Rim Dizisini Eric Heisserer Hazırlıyor

Filmlerinde de arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment'ın yapımcılığını üstlendiği Pacific Rim dizisini Eric Heisserer hazırlıyor. Daha önce Arrival, Bird Box, Bloodshot gibi filmlerin senaryosunu yazan Heisserer, aynı zamanda Netflix'in Shadow and Bone dizisinin de yaratıcısı.

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İnsanların devasa yaratıklarla savaşmak için onlarla baş edebilecek muazzam robotlar inşa ettiği bir gelecekte geçen Pacific Rim serisi, 2013 yılında çıkan ilk filmiyle oldukça etkileyici bir başlangıç yapmıştı. Guillermo del Toro'nun imzasını taşıyan bu ilk film genel olarak olumlu yorumlar alırken, gişede de başarılı olmuştu. Bu başarı bir devam filminin de önünü açtı ama Guillermo del Toro olmadan hayat geçirilen bu devam filmi, hem kalitesiyle hem de gişe performansıyla ilk filmin epey altında kaldı.

Devam filminin yarattığı hayal kırıklığı sonrası beyaz perdeden uzak kalan Pacific Rim serisi, şimdi bu diziyle şansını yeniden deneyecek.

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