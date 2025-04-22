Çekimlerine başlanan Enola Holmes 3 hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes olarak geri döndüğü Enola Holmes 3'te Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster da rol alacak. Serinin önceki filmlerindeki rollerini yineleyecek olan bu isimlere yeni oyuncular da katılacak ama onlar henüz açıklanmadı.
Öte yandan filmin konusu hakkında da ilk detaylar paylaşıldı. Bu yeni filmde Enola, tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutacak.
Enola Holmes 3'ü Adolescence'in Yönetmeni Çekiyor
Enola Holmes bu filmle birlikte yönetmen değişikliğine gidiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer yerini Philip Barantini'ye bırakıyor. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Adolescence'ın yönetmeni olarak son dönemde adından epey söz ettirdi.
Philip Barantini'nin yöneteceği Enola Holmes 3'ün ilk iki filmden daha karanlık, daha yetişkin işi olacağı söyleniyor. Barantini, bu filmi Enola Holmes serisinin Azkaban Tutsağı olarak tasarlıyor. Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Azkaban Tutsağı, ilk iki filmi daha çocukça olan Harry Potter serisini farklı bir boyuta taşımıştı. Şimdi Enola Holmes 3'ün de bu seri için aynısını yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP