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    Çekimlerine başlanan Enola Holmes 3 hakkında yeni detaylar paylaşıldı

    Enola Holmes 3'ün setinden ilk görseli paylaşan Netflix, filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında ilk detayları paylaştı; Millie Bobby Brown ve Henry Cavill geri dönüyor.

    Enola Holmes 3 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'tan gelen haberler, Enola Holmes 3'ün çekimlerine başlandığını ortaya çıkarmıştı. Bu gelişme, bugün Netflix tarafından da doğrulandı. Setten ilk görseli paylaşarak filmin prodüksiyonuna başlandığını duyuran Netflix, bununla birlikte film hakkında yeni detaylar da paylaştı.

    Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes olarak geri döndüğü Enola Holmes 3'te Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster da rol alacak. Serinin önceki filmlerindeki rollerini yineleyecek olan bu isimlere yeni oyuncular da katılacak ama onlar henüz açıklanmadı.

    Öte yandan filmin konusu hakkında da ilk detaylar paylaşıldı. Bu yeni filmde Enola, tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutacak.

    Enola Holmes 3'ü Adolescence'in Yönetmeni Çekiyor

    Enola Holmes bu filmle birlikte yönetmen değişikliğine gidiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer yerini Philip Barantini'ye bırakıyor. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Adolescence'ın yönetmeni olarak son dönemde adından epey söz ettirdi.

    Philip Barantini'nin yöneteceği Enola Holmes 3'ün ilk iki filmden daha karanlık, daha yetişkin işi olacağı söyleniyor. Barantini, bu filmi Enola Holmes serisinin Azkaban Tutsağı olarak tasarlıyor. Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Azkaban Tutsağı, ilk iki filmi daha çocukça olan Harry Potter serisini farklı bir boyuta taşımıştı. Şimdi Enola Holmes 3'ün de bu seri için aynısını yapması bekleniyor.

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    gladiator08 2 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 13 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 13 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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