God of War dizisi için umutlandıran açıklama; Amazon diziden epey umutlu

Amazon'un kayda değer bir bütçe ayırdığı God of War dizisini emanet ettiği Ronald D. Moore, bu hafta proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çok sevilen Battlestar Galactica dizisinin yaratıcısı olan Moore, dizinin oyuncularından Katee Sackhoff'un podcast'ine konuk oldu. Burada gelecek projeleri hakkında konuşan Moore, şu anda God of War dizisi üzerinde çalıştığını ve senarist ekibiyle birlikte şu anda senaryoları yazmakta olduklarını açıkladı.
Amazon, God of War'a Şimdiden İki Sezon Onayı Vermiş
Ronald D. Moore'un açıklamaları Amazon'un bu projeye epey güvendiğini gösteriyor. Çünkü Moore, Amazon'un diziye şimdiden iki sezon için resmi onay verdiğini söylüyor.
Battlestar Galactica yeniden çevriminde etkileyici bir iş ortaya koyan Ronald D. Moore, sonraki yıllarda da Outlander ve For All Mankind gibi iki başarılı diziye daha imza attı. Bu yüzden onun başında olduğu God of War dizisinden de beklentiler oldukça yüksek. Moore ve ekibinin bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağını bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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