Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den Zen 3 rakibi geliyor

    Çinli Loongson girişimi tarafından tasarlanan Godson 3A6000 adındaki işlemci AMD ve Intel rakiplerine göre oldukça başarılı performans skorlarına imza atıyor.   
    Oy Ver

    Godson 3A6000

    Ambargo altında olmasına rağmen Çin kayda değer bir şekilde yonga geliştirmeye devam ediyor. Hem grafik tarafında hem de işlemci tarafında Batılı devlerle en azından kendi sınırları içerisinde rekabet etmeye çalışıyor.

    Loongson girişimi iddialı

    Çinli Loongson girişimi hali hazırda yeni bir mimariye dayanan Godson 3A6000 işlemcisi ile ilgili bilgiler paylaştı. LA664 mimarisini temel alan işlemci çoklu yonga yapısı ile 32 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebiliyor. İşlemci pek çok banchmark testine göre AMD Zen 3 ve Intel Alder Lake işlemcisini tek çekirdek skorlarında yakalıyor.

    AMD Ryzen 5 5600G ve Intel Core i7-1165G7 işlemcileri ile yapılan testlerde belirli senaryolarda başarı sağlanmış. Bununla birlikte nihai sürümde hızı 3GHz civarında olacağı için bu rakamlar biraz gerileyecek.

    Godson 3A6000 standart x86-64 ile uyumlu değil ve özel bir işletim sistemi geliştirilmiş. Çin hükümetinin bilgisayarlarında kullanılacağı için bu bir sorun teşkil etmiyor. İşlemci 2023 yılında kullanıma sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 21 saat önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız