Çin’den Zen 3 rakibi geliyor

Ambargo altında olmasına rağmen Çin kayda değer bir şekilde yonga geliştirmeye devam ediyor. Hem grafik tarafında hem de işlemci tarafında Batılı devlerle en azından kendi sınırları içerisinde rekabet etmeye çalışıyor.

Loongson girişimi iddialı

Çinli Loongson girişimi hali hazırda yeni bir mimariye dayanan Godson 3A6000 işlemcisi ile ilgili bilgiler paylaştı. LA664 mimarisini temel alan işlemci çoklu yonga yapısı ile 32 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebiliyor. İşlemci pek çok banchmark testine göre AMD Zen 3 ve Intel Alder Lake işlemcisini tek çekirdek skorlarında yakalıyor.

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AMD Ryzen 5 5600G ve Intel Core i7-1165G7 işlemcileri ile yapılan testlerde belirli senaryolarda başarı sağlanmış. Bununla birlikte nihai sürümde hızı 3GHz civarında olacağı için bu rakamlar biraz gerileyecek.

Godson 3A6000 standart x86-64 ile uyumlu değil ve özel bir işletim sistemi geliştirilmiş. Çin hükümetinin bilgisayarlarında kullanılacağı için bu bir sorun teşkil etmiyor. İşlemci 2023 yılında kullanıma sunulacak.

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Godson 3A6000 işlemcisi iddialı