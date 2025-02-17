Kolombiya, Bayraktar TB3 için Türkiye'ye geliyor!

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Tam Boyutta Gör Baykar'ın kısa pistlerden kalkış iniş kabiliyeti ile öne çıkan yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3, henüz geliştirme süreci tamamlanmadan pek çok ülkenin ilgisini çekmeyi başardı. Geçen hafta Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı için Endonezya ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. Şimdi de Kolombiya, Bayraktar TB3 satın almak için girişimlerde bulunuyor.

İsrailli İHA'ların yerini alacak

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey subay heyeti, Bayraktar TB3'ün operasyonel yeteneklerini incelemek üzere Türkiye'ye gelecek. Kolombiya Hava Kuvvetleri, sahip olduğu İsrail yapımı Elbit Hermes 450 ve Elbit Hermes 900 İHA'ları daha gelişmiş İHA'lar ile güncellemek istiyor. Bayraktar TB3'ün otonom uçuş kabiliyeti ve yüksek uçuş süresi Kolombiya'nın ilgisini çekiyor.

Bayraktar TB3, otonom uçuşu yanı sıra kısa pistli gemilerden otonom olarak kalkış ve iniş yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Yapılan uçuş testlerinde TCG Anadolu'ya çok defa otonom şekilde iniş ve kalkış başarısı sergiledi.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor.

Baykar, Endonezya’ya rekor miktarda İHA satışı gerçekleştiriyor 4 gün önce eklendi

Endonezya, 60 adet Bayraktar TB3 satın aldı

Geçen hafta Endonezya'ya 60 adet Bayraktar TB3 ihracatı için sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli kamuoyu ile paylaşılmadı. Anlaşmaya göre Baykar, Endonezya'da ortak üretim de yapılacak.

Bayraktar TB3 Özellikleri

Servis Tavanı: 25.000 feet

Haberleşme: LOS & BLOS

Operasyonel İrtifa: 20.000 feet

Havada Kalış Süresi: 21+ saat

Güç Sistemi: 170 hp Turbo Dizel Motor

Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom

Seyir - Azami Hız: 110-130 KTAS

Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg

Varyasyon: Kara ve Donanma

Faydalı Yük - Mühimmat:

6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar

6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar Faydalı Yük - İGK:

Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy

Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy Uzunluk: 8.35 m

Yükseklik: 2.6 m

Kanat Açıklığı: 14 m

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