Kolombiya, Bayraktar TB3 için Türkiye'ye geliyor!

- İsrailli İHA'ların yerini alacak
- Endonezya, 60 adet Bayraktar TB3 satın aldı
- Bayraktar TB3 Özellikleri
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İsrailli İHA'ların yerini alacak
Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey subay heyeti, Bayraktar TB3'ün operasyonel yeteneklerini incelemek üzere Türkiye'ye gelecek. Kolombiya Hava Kuvvetleri, sahip olduğu İsrail yapımı Elbit Hermes 450 ve Elbit Hermes 900 İHA'ları daha gelişmiş İHA'lar ile güncellemek istiyor. Bayraktar TB3'ün otonom uçuş kabiliyeti ve yüksek uçuş süresi Kolombiya'nın ilgisini çekiyor.
Bayraktar TB3, otonom uçuşu yanı sıra kısa pistli gemilerden otonom olarak kalkış ve iniş yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Yapılan uçuş testlerinde TCG Anadolu'ya çok defa otonom şekilde iniş ve kalkış başarısı sergiledi.
Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor.
Endonezya, 60 adet Bayraktar TB3 satın aldı
Geçen hafta Endonezya'ya 60 adet Bayraktar TB3 ihracatı için sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli kamuoyu ile paylaşılmadı. Anlaşmaya göre Baykar, Endonezya'da ortak üretim de yapılacak.
Bayraktar TB3 Özellikleri
- Servis Tavanı: 25.000 feet
- Haberleşme: LOS & BLOS
- Operasyonel İrtifa: 20.000 feet
- Havada Kalış Süresi: 21+ saat
- Güç Sistemi: 170 hp Turbo Dizel Motor
- Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
- Seyir - Azami Hız: 110-130 KTAS
- Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg
- Varyasyon: Kara ve Donanma
- Faydalı Yük - Mühimmat:
6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar
- Faydalı Yük - İGK:
Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy
- Uzunluk: 8.35 m
- Yükseklik: 2.6 m
- Kanat Açıklığı: 14 m
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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