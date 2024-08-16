Aselsan GÖKSUR: Çelik Kubbe’nin denizlerdeki en önemli neferi

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin denizlerdeki en önemli unsurlarından ASELSAN'ın Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR, donanmayı havadan gelecek tehditlerden koruyacak. GÖKSUR, mavi vatanı gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı savunacak.

Denizlerdeki Çelik Kubbe’nin yeni üyesi

ASELSAN Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR, Türk donanmasını gemisavar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. Özellikle satha yakın uçan tehditlere karşı geliştirilen GÖKSUR için ASELSAN, “Çelik Kubbe’nin denizlerdeki en önemli neferi” nitelendirmesini yapıyor.

Tam Boyutta Gör ASELSAN GÖKSUR, 360 derece tehdit imha yeteneği, yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Müstakilen veya platforma entegre çalışabilen sistem, veri bağı ile ara safha güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. ASELSAN aynı zamanda GÖKSUR’u modüler tasarım yaklaşımıyla farklı konfigürasyonlara sahip çözümler olarak da sunacak.

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Bununla birlikte sistem önleyici füze olarak TÜBİTAK SAGE tarafından deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre geliştirilen GÖKSUR IIR füzesini kullanıyor. BOZDOĞAN hava-hava füzesinin deniz platformlarına uyumlandırılması, çift yönlü veri bağı, dik atım yeteneği gibi özellikler eklenmesiyle tasarlanan GÖKSUR IIR füzesinde kritik eşiklerden birisi olan rüzgar tüneli testleri TÜBİTAK SAGE altyapısı kullanılarak tamamlandı. Sürecin ilerleyen aşamalarında ise atışlı testlere geçiş yapılacak. Atış testlerinin ardından GÖKSUR'un kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulması hedefleniyor. Genel olarak GÖKSUR, ABD üretimi RAM Sistemi’ne bir alternatif olacak.

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