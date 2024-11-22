Golden Joystick 2024 kazananları belli oldu: İşte yılın oyunu

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Tam Boyutta Gör Hem oyuncuların hem de oyun dünyasının merakla takip ettiği Golden Joystick ödülleri, 1983 yılından bu yana her sene gerçekleşiyor. Birçok kategoriden oyunların yer aldığı etkinliğin bu yılki kazananları ise geçtiğimiz saatlerde belli oldu. İşte Golden Joystick 2024'ün sahipleri ve yılın en iyi oyunları...

Yılın oyunu: Black Myth: Wukong

42. Altın Joystick Ödülleri resmen gerçekleşti ve kazananlar açıklandı. 21 farklı kategoride kazananları seçmek için 12 milyondan fazla halk oyu kullanıldı. Gecenin en büyük ödülü olan "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi ise Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong oldu. Bu yılın en büyük oyunlarından Final Fantasy 7: Rebirth ise, yedi dalda aday gösterildiği gecede dört ödül kazandı.

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Oyun, En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Müzik, En İyi Başrol Performansı (Cloud karakteriyle Cody Christian) ve En İyi Yardımcı Performans (Aerith karakteriyle Briana White) ödüllerini aldı. Törenin bir diğer yıldızı olan Helldivers 2 ise 5 kategoride adaydı ve toplam 3 ödülün sahibi oldu. İşte Golden Joystick 2024 kazananları:

En iyi ses tasarımı - Astro Bot

- Astro Bot En iyi müzik - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth En iyi hikâye anlatımı - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth En iyi çok oyunculu oyun - Helldivers 2

- Helldivers 2 En iyi görsel tasarım - Black Myth: Wukong

- Black Myth: Wukong En iyi bağımsız oyun - Balatro

- Balatro Kendileri tarafından yayımlanan en iyi bağımsız oyun - Another Crab's Treasure

- Another Crab's Treasure Yılın oyun stüdyosu - Team Asobi (Astro Bot)

- Team Asobi (Astro Bot) En iyi başrol - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)

- Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth) En iyi yardımcı oyuncu - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)

- Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth) Eleştirmenlerin seçtiği "çığır açan" oyun - Balatro

- Balatro Konsol ve PC'de hâlâ oynanan oyun - Minecraft

- Minecraft Mobilde hâlâ oynanan oyun - Honkai: Star Rail

- Honkai: Star Rail Yılın PC oyunu - Satisfactory

- Satisfactory Yılın konsol oyunu - Helldivers 2

- Helldivers 2 En çok aranan oyun - GTA 6

- GTA 6 "Eleştirmenlerin Seçimi" kategorisi - Helldivers 2

- Helldivers 2 En iyi oyun genişlemesi - Elden Ring: Shadow of the Erdtree

- Elden Ring: Shadow of the Erdtree En iyi oyun donanımı - Steam Deck OLED

- Steam Deck OLED En iyi erken erişim oyunu - Lethal Company

- Lethal Company En iyi fragman - Helldivers 2

- Helldivers 2 "Yayıncıların Seçimi" kategorisi - Chained Together

- Chained Together En iyi uyarlama - Fallout

- Fallout Yılın en iyi oyunu - Black Myth Wukong

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Golden Joystick 2024 kazananları belli oldu: İşte yılın oyunu