Golden Joystick 2024 kazananları belli oldu: İşte yılın oyunu

Yılın oyunu: Black Myth: Wukong
42. Altın Joystick Ödülleri resmen gerçekleşti ve kazananlar açıklandı. 21 farklı kategoride kazananları seçmek için 12 milyondan fazla halk oyu kullanıldı. Gecenin en büyük ödülü olan "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi ise Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong oldu. Bu yılın en büyük oyunlarından Final Fantasy 7: Rebirth ise, yedi dalda aday gösterildiği gecede dört ödül kazandı.
Oyun, En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Müzik, En İyi Başrol Performansı (Cloud karakteriyle Cody Christian) ve En İyi Yardımcı Performans (Aerith karakteriyle Briana White) ödüllerini aldı. Törenin bir diğer yıldızı olan Helldivers 2 ise 5 kategoride adaydı ve toplam 3 ödülün sahibi oldu. İşte Golden Joystick 2024 kazananları:
- En iyi ses tasarımı - Astro Bot
- En iyi müzik - Final Fantasy 7: Rebirth
- En iyi hikâye anlatımı - Final Fantasy 7: Rebirth
- En iyi çok oyunculu oyun - Helldivers 2
- En iyi görsel tasarım - Black Myth: Wukong
- En iyi bağımsız oyun - Balatro
- Kendileri tarafından yayımlanan en iyi bağımsız oyun - Another Crab's Treasure
- Yılın oyun stüdyosu - Team Asobi (Astro Bot)
- En iyi başrol - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)
- En iyi yardımcı oyuncu - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)
- Eleştirmenlerin seçtiği "çığır açan" oyun - Balatro
- Konsol ve PC'de hâlâ oynanan oyun - Minecraft
- Mobilde hâlâ oynanan oyun - Honkai: Star Rail
- Yılın PC oyunu - Satisfactory
- Yılın konsol oyunu - Helldivers 2
- En çok aranan oyun - GTA 6
- "Eleştirmenlerin Seçimi" kategorisi - Helldivers 2
- En iyi oyun genişlemesi - Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- En iyi oyun donanımı - Steam Deck OLED
- En iyi erken erişim oyunu - Lethal Company
- En iyi fragman - Helldivers 2
- "Yayıncıların Seçimi" kategorisi - Chained Together
- En iyi uyarlama - Fallout
- Yılın en iyi oyunu - Black Myth Wukong
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.