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    Golden Joystick 2024 kazananları belli oldu: İşte yılın oyunu

    Her yıl düzenlenen Golden Joystick etkinliğinin bu yılki kazananları belli oldu. Bu yılki törene Final Fantasy 7: Rebirth ve Helldivers 2 damgasını vururken, yılın en iyi oyunu ödülü sahibini buldu
    Golden Joystick 2024 kazananları belli oldu: İşte yılın oyunu Tam Boyutta Gör
    Hem oyuncuların hem de oyun dünyasının merakla takip ettiği Golden Joystick ödülleri, 1983 yılından bu yana her sene gerçekleşiyor. Birçok kategoriden oyunların yer aldığı etkinliğin bu yılki kazananları ise geçtiğimiz saatlerde belli oldu. İşte Golden Joystick 2024'ün sahipleri ve yılın en iyi oyunları...

    Yılın oyunu: Black Myth: Wukong

    42. Altın Joystick Ödülleri resmen gerçekleşti ve kazananlar açıklandı. 21 farklı kategoride kazananları seçmek için 12 milyondan fazla halk oyu kullanıldı. Gecenin en büyük ödülü olan "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi ise Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong oldu. Bu yılın en büyük oyunlarından Final Fantasy 7: Rebirth ise, yedi dalda aday gösterildiği gecede dört ödül kazandı.

    Oyun, En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Müzik, En İyi Başrol Performansı (Cloud karakteriyle Cody Christian) ve En İyi Yardımcı Performans (Aerith karakteriyle Briana White) ödüllerini aldı. Törenin bir diğer yıldızı olan Helldivers 2 ise 5 kategoride adaydı ve toplam 3 ödülün sahibi oldu. İşte Golden Joystick 2024 kazananları:

    • En iyi ses tasarımı - Astro Bot
    • En iyi müzik - Final Fantasy 7: Rebirth
    • En iyi hikâye anlatımı - Final Fantasy 7: Rebirth
    • En iyi çok oyunculu oyun - Helldivers 2
    • En iyi görsel tasarım - Black Myth: Wukong
    • En iyi bağımsız oyun - Balatro
    • Kendileri tarafından yayımlanan en iyi bağımsız oyun - Another Crab's Treasure
    • Yılın oyun stüdyosu - Team Asobi (Astro Bot)
    • En iyi başrol - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)
    • En iyi yardımcı oyuncu - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)
    • Eleştirmenlerin seçtiği "çığır açan" oyun - Balatro
    • Konsol ve PC'de hâlâ oynanan oyun - Minecraft
    • Mobilde hâlâ oynanan oyun - Honkai: Star Rail
    • Yılın PC oyunu - Satisfactory
    • Yılın konsol oyunu - Helldivers 2
    • En çok aranan oyun - GTA 6
    • "Eleştirmenlerin Seçimi" kategorisi - Helldivers 2
    • En iyi oyun genişlemesi - Elden Ring: Shadow of the Erdtree
    • En iyi oyun donanımı - Steam Deck OLED
    • En iyi erken erişim oyunu - Lethal Company
    • En iyi fragman - Helldivers 2
    • "Yayıncıların Seçimi" kategorisi - Chained Together
    • En iyi uyarlama - Fallout
    • Yılın en iyi oyunu - Black Myth Wukong
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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