Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı

Paylaşılan listeye göre, 27 Kasım'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaçıranlar için Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Kasım platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Conan Exiles, Coral Island, Hello Neighbor 2, Remnant: From The Ashes, Rollerdrome, Soccer Story, Spirit of the North, The Walking Dead: The Final Season ve While the Iron’s Hot olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Bulut, Konsol ve PC) 20 Kasım

Little Kitty, Big City (Konsol) – 20 Kasım

PlateUp! (Konsol) – 20 Kasım

Nine Sols (Bulut, Series X-S ve PC) – 20 Kasım

Aliens: Dark Descent (Bulut, Konsol ve PC) – 27 Kasım

DLC / Oyun Güncellemeleri

Call of Duty: Black Ops 6 and Call of Duty: Warzone Season 01

League of Legends Champion: Ambessa, the Matriarch of War

Celebrate Arcane Season 2 in Valorant 5 Kasım

Xbox Game Pass Ultimate Perks

The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack #4

Sea of Thieves: Festive Fighter Pack

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Conan Exiles (Bulut, Konsol ve PC)

Coral Island (PC)

Hello Neighbor 2 (Bulut, Konsol ve PC)

Remnant: From The Ashes (Bulut, Konsol ve PC)

Rollerdrome (Bulut, Konsol ve PC)

Soccer Story (Bulut, Konsol ve PC)

Spirit of the North (Bulut, Konsol ve PC)

The Walking Dead: The Final Season (PC)

While the Iron’s Hot (Bulut, Konsol ve PC)

