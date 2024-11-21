Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

- Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı
Paylaşılan listeye göre, 27 Kasım'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Kaçıranlar için Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Kasım platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Conan Exiles, Coral Island, Hello Neighbor 2, Remnant: From The Ashes, Rollerdrome, Soccer Story, Spirit of the North, The Walking Dead: The Final Season ve While the Iron’s Hot olacak.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Bulut, Konsol ve PC) 20 Kasım
- Little Kitty, Big City (Konsol) – 20 Kasım
- PlateUp! (Konsol) – 20 Kasım
- Nine Sols (Bulut, Series X-S ve PC) – 20 Kasım
- Aliens: Dark Descent (Bulut, Konsol ve PC) – 27 Kasım
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Call of Duty: Black Ops 6 and Call of Duty: Warzone Season 01
- League of Legends Champion: Ambessa, the Matriarch of War
- Celebrate Arcane Season 2 in Valorant 5 Kasım
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack #4
- Sea of Thieves: Festive Fighter Pack
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Conan Exiles (Bulut, Konsol ve PC)
- Coral Island (PC)
- Hello Neighbor 2 (Bulut, Konsol ve PC)
- Remnant: From The Ashes (Bulut, Konsol ve PC)
- Rollerdrome (Bulut, Konsol ve PC)
- Soccer Story (Bulut, Konsol ve PC)
- Spirit of the North (Bulut, Konsol ve PC)
- The Walking Dead: The Final Season (PC)
- While the Iron’s Hot (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.