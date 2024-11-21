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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

    Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dahil olmak üzere 5 yeni oyun bulunuyor...
    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı

    Paylaşılan listeye göre, 27 Kasım'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Kaçıranlar için Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Kasım platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Conan Exiles, Coral Island, Hello Neighbor 2, Remnant: From The Ashes, Rollerdrome, Soccer Story, Spirit of the North, The Walking Dead: The Final Season ve While the Iron’s Hot  olacak.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Bulut, Konsol ve PC) 20 Kasım
    • Little Kitty, Big City (Konsol) – 20 Kasım
    • PlateUp! (Konsol) – 20 Kasım
    • Nine Sols (Bulut, Series X-S ve PC) – 20 Kasım
    • Aliens: Dark Descent (Bulut, Konsol ve PC) – 27 Kasım

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Call of Duty: Black Ops 6 and Call of Duty: Warzone Season 01
    • League of Legends Champion: Ambessa, the Matriarch of War
    • Celebrate Arcane Season 2 in Valorant 5 Kasım

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack #4 
    • Sea of Thieves: Festive Fighter Pack

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Conan Exiles (Bulut, Konsol ve PC)
    • Coral Island (PC)
    • Hello Neighbor 2 (Bulut, Konsol ve PC)
    • Remnant: From The Ashes (Bulut, Konsol ve PC)
    • Rollerdrome (Bulut, Konsol ve PC)
    • Soccer Story (Bulut, Konsol ve PC)
    • Spirit of the North (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Walking Dead: The Final Season (PC)
    • While the Iron’s Hot (Bulut, Konsol ve PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 14 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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