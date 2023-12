Google, 2023 yılında Türkiye’de en çok arananları açıkladı

Tam Boyutta Gör Google, her yılın son dönemlerinde olduğu gibi 2023 yılı için de öne çıkan aramalarını yayınladı. Yılın Arama Trendleri kapsamında paylaşılan raporda dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen olayların öne çıktığını görüyoruz. Türkiye’de 2023 yılında en çok yaşanılan deprem felaketi aratılırken dünya genelinde ise İsrail ve Gazze savaşı aratıldı. İşte detaylar:

Türkiye, 2023 yılında neleri aradı?

Türkiye, 2023 yılında en çok “deprem” ve Şubat ayında yaşadığımız yıkı felaketle ilgili aramaları yaparken “Deprem Nerede Oldu” araması ön plana çıktı. En çok aranan diziler kategorisinde ise “Yalı Çapkını” adlı dizi bu yılı da geçen yıl olduğu gibi zirvede tamamladı. Türkiye, müzik tarafında bu yıl en çok “Antidepresan” adlı şarkının sözlerini ararken yemek alanındaysa “Aşure Tarifi” aramasını yaptı.

Türkiye'nin 2023 arama trendleri, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “burçlar”, “ne giyilir”, “şarkı sözleri”, “nerede”, “nasıl”, “ne zaman” ve “hissediyorum” gibi başlıkları altında listelendi. Listenin tamamı şu şekilde:

İsimler

“Sinan Oğan” “Dilan Polat” “Zaha” “Kemal Kılıçdaroğlu” “Muharrem İnce”

Nerede

“Deprem Nerede Oldu” “Elbistan Nerede” “Gazze Nerede” “Fas Nerede” “Nerede Oy Kullanacağım”

Kaybettiklerimiz

“Taha Duymaz” “Metin Uca” “Özkan Uğur” “Seda Fettahoğlu” “Deniz Baykal”

Diziler

“Yalı Çapkını” “Wednesday” “Kızılcık Şerbeti” “Aile” “Hudutsuz Sevda”

Tarifler

“Aşure Tarifi” “Güllaç Tarifi” “Acai bowl Tarifi” “Krem Karamel Tarifi” “Lalanga Tarifi”

Şarkı Sözleri

“Antidepresan Şarkı Sözleri” “Enerji Şarkı Sözleri” “Bi' tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri” “Müphem Şarkı Sözleri” “Ali Cabbar Şarkı Sözleri”

Nasıl?

“Teravih Namazı Nasıl Kılınır” “Bayram Namazı Nasıl Kılınır” “Deprem Nasıl Oluşur” “Seçim İkinci Tura Nasıl Kalır” “Basınç Ölçer Nasıl Yazılır”

Ne zaman

“Meteor Yağmuru Ne Zaman” “Seçim Ne Zaman” “İkinci Tur Ne Zaman” “Borsa Ne Zaman Açılacak” “Üniversiteler Ne Zaman Açılacak”

Plakalar

“88 Nerenin Plakası” “50 Plaka Nerenin Plakası” “23 Plaka Nerenin Plakası” “25 Plaka Nerenin Plakası” “21 Plaka Nerenin Plakası”

Ne Giyilir

“İş Görüşmesinde Ne Giyilir” “İlkbaharda Ne Giyilir” “Umrede Ne Giyilir” “Aile Tanışmasında Ne Giyilir” “16 Derecede Ne Giyilir”

Burçlar

“En Sevilmeyen Burçlar” “En Üzgün Burçlar” “En Tatlı Burçlar” “Toprak Grubu Burçları” “Sabit Burçlar Hangileri”

Hissediyorum

“Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum” “Sürekli Yorgun Hissediyorum” “Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum” “Karında Kalp Atışı Hissediyorum” “Sürekli Aç Hissediyorum”

2023 yılında dünyada yapılan aramalar

Google aynı zamanda küresel olarak 2023 yılında en çok yapılan aramaları da paylaştı. Buna göre 2023 yılında en çok aranan haber “İsrail ve Gazze savaşı” oldu. Bu listenin üçüncü sırasında “Türkiye depremi” de bulunuyor. Damar Hamlin en çok aranan isim olurken kötü bir kaza geçiren Jeremy Renner en çok aranan aktör oldu.

2023 yılında Barbie filmi en çok aranan film olurken onu Oppenheimer takip etti. Müzisyenler tarafında Shakira aramaların zirvesinde yer alırken spor dünyasının en sık aranan Inter Miami CF kulübü oldu. Diziler tarafına geldiğimizde ise The Last of Us’ın en çok aranan dizi olurken oyun tarafında ise Hogwarts Legacy yer aldı.

Bu yıl ayrıca Google’ın 25. yılına özel olarak dünya çapında 25 yıla yayılan popüler arama trendleri de paylaşıldı. 25 yıllık listelerde en çok aranan performans “Beyonce” olurken en çok aranan moda ikonu “Rihanna” oldu. Sporcu olarak “Cristiano Ronaldo” en çok aranırken “Spider Man” en çok aranan süper kahraman oldu.

