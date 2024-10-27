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    Anlık Bildirim

    Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük binasının inşasına başlandı

    Suudi Arabistan, dünyanın en büyük binası olan Mukaab'ın inşasına başladı. Başkent Riyad'da inşa edilen bina, 400 metre yükseklik ve genişliğiyle küp şeklinde devasa bir bina olacak.
    Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük binasının inşasına başlandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda mega projeleriyle gündemde olan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük binası olan Mukaab'ın inşasına başladı. Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da inşa edilen bina, 400 metre yükseklik ve genişliğiyle küp şeklinde bir bina olacak.

    İçine 20 Empire State binası sığabiliyor

    Devasa binanın içine 20 Empire State binasının sığabileceği belirtiliyor. Geleneksel İslam mimarisinden esinlenilen bir dış cepheye sahip olacak olan Mukaab'ın merkezinde sarmal şekilli başka bir büyük kule daha yer alacak. 

    Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük binasının inşasına başlandı Tam Boyutta Gör
    2 milyon kilometrekare taban alanına sahip olan binanın kazı çalışmalarının neredeyse tamamlandığı ve bugüne kadar 10 milyon metreküp toprak taşındığı belirtiliyor. Bu süreçte günde yaklaşık 250 ekskavatörün yanında 400'den fazla ekipmanın kullanıldığı aktarılıyor.
    Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük binasının inşasına başlandı Tam Boyutta Gör
    İnşaatı kolaylaştırmak için ayrıca, King Khalid Yolu'nu geçerek inşaat alanını birbirine bağlayan geçici bir köprü de inşa edileceği belirtiliyor. Şirket, günlük yaklaşık 900 çalışanı ile çalışmaların hızla ilerlediğini söylüyor.

    2030 yılına kadar tamamlanması planlanan projenin yaklaşık 100.000 konut, 980.000 metrekare dükkan, 1,4 milyon metrekare ofis alanı, oteller, kültür mekanları, bir üniversite, bir tiyatro ve ikonik bir müzeye sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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