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Tam Boyutta Gör Son yıllarda mega projeleriyle gündemde olan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük binası olan Mukaab'ın inşasına başladı. Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da inşa edilen bina, 400 metre yükseklik ve genişliğiyle küp şeklinde bir bina olacak.

İçine 20 Empire State binası sığabiliyor

Devasa binanın içine 20 Empire State binasının sığabileceği belirtiliyor. Geleneksel İslam mimarisinden esinlenilen bir dış cepheye sahip olacak olan Mukaab'ın merkezinde sarmal şekilli başka bir büyük kule daha yer alacak.

Tam Boyutta Gör 2 milyon kilometrekare taban alanına sahip olan binanın kazı çalışmalarının neredeyse tamamlandığı ve bugüne kadar 10 milyon metreküp toprak taşındığı belirtiliyor. Bu süreçte günde yaklaşık 250 ekskavatörün yanında 400'den fazla ekipmanın kullanıldığı aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör İnşaatı kolaylaştırmak için ayrıca, King Khalid Yolu'nu geçerek inşaat alanını birbirine bağlayan geçici bir köprü de inşa edileceği belirtiliyor. Şirket, günlük yaklaşık 900 çalışanı ile çalışmaların hızla ilerlediğini söylüyor.

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2030 yılına kadar tamamlanması planlanan projenin yaklaşık 100.000 konut, 980.000 metrekare dükkan, 1,4 milyon metrekare ofis alanı, oteller, kültür mekanları, bir üniversite, bir tiyatro ve ikonik bir müzeye sahip olması bekleniyor.

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Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük binasının inşasına başlandı