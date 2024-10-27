Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük binasının inşasına başlandı

Devasa binanın içine 20 Empire State binasının sığabileceği belirtiliyor. Geleneksel İslam mimarisinden esinlenilen bir dış cepheye sahip olacak olan Mukaab'ın merkezinde sarmal şekilli başka bir büyük kule daha yer alacak.
2030 yılına kadar tamamlanması planlanan projenin yaklaşık 100.000 konut, 980.000 metrekare dükkan, 1,4 milyon metrekare ofis alanı, oteller, kültür mekanları, bir üniversite, bir tiyatro ve ikonik bir müzeye sahip olması bekleniyor.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu