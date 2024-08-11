Google’ın kuruluşunda yer alan eski YouTube CEO’su Susan Wojcicki hayatını kaybetti

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın kuruluşu esnasında katkısı olan ve Google’ın işe aldığı ilk kişilerden birisi olan eski YouTube CEO’su Susan Wojcicki hayatını kaybetti. Ünlü iş kadını akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Teknoloji dünyasının acı kaybı

Larry Page ve Sergey Brin, Google’ı kurmaya karar verdiklerinde kiraladıkları garaj Susan Wojcicki’ye aitti. 1999 yılında on altıncı Google çalışanı olarak işe alınan Wojcicki, Google Adsense ve Analytics gibi pek çok bölümde çalıştı.

YouTube Rusya’da son günlerini yaşıyor 2 hf. önce eklendi

2006 yılında satın alımı yönettiği YouTube platformunun 2014 yılında başına geçen Wojcicki, 2023 yılına kadar sektör devi haline getirmeyi başardı. İki yıldır kanser ile mücadele eden Wojcicki 56 yaşındaydı. Beş çocuğundan bir tanesi Mart ayında aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

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