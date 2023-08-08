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    Google, aktif olmayan hesapları silecek

    Google, etkin olmayan hesaplar için güncellenen politika hakkında kullanıcıları bilgilendirmeye başladı. Aktif olmayan Google hesapları silinecek. İşte detaylar:
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    google etkin olmayan hesapları silecek Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcı verilerini koruma ve güvenliği artırmak için iki yıl boyunca kullanılmayan hesapların silineceğini bildirdi.

    Google, etkin olmayan hesapları ve içerikleri 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren silmeyi planlıyor. Şirket, etkilenen hesaplara (ayarlanmışsa yedek e-posta adreslerine de) birçok kez uyarı bildirimi gönderecek. Bu hatırlatma e-postaları kullanıcının hesabıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadan en az sekiz ay önce gönderilecek.

    Google’ın ilk olarak Mayıs ayında duyurduğu bu strateji, etkin olmayan hesaplarla ilgili olası güvenlik açıklarını ele alıyor. Eski hesapların tekrarlayan parolalar gibi eski güvenlik yöntemlerini kullanma olasılığı daha yüksek. Bu da hesapları kimlik avı, hack ve spam gibi tehlikelere karşı savunmasız hale getiriyor.

    Google, hangi hesapları silecek?

    İlk silinecek hesaplar, kullanıcıların yeni açtıkları ve sonra hiç giriş yapmadıkları hesaplar olacak.

    Ancak, aktif YouTube kanallarına bağlı hesaplar, hediye kartı bakiyesi olan hesaplar, kitap veya film gibi dijital ürünlerin satın alınması için etkinleştirilmiş hesaplar ve Google Play Store gibi mağazalardan indirilen uygulamalara bağlı hesaplar silinmeyecek.

    Kullanıcıların silinme işlemini önlemek için en az iki yılda bir Google hesaplarına giriş yapmaları veya bir Google hizmetini kullanmaları yeterli olacak. Bu basit işlem, hesapların ve ilgili verilerin silinmesini önleyerek erişimi ve güvenliği koruyacak.

    Google açıklaması

    "Google, yerleşik güvenlik korumalarımız sayesinde Google Hesabınıza yetkisiz erişimi engelleyerek sizi ve özel bilgilerinizi güvende tutmak için her gün büyük çaba harcar. Sizi güvende tutmak, kişisel dosyalarınızı ve bunlarla ilişkili verileri saklama süremizi en aza indirmek için ürünlerimiz genelinde güçlü gizlilik uygulamalarına sahip olmak anlamına gelir. Hizmetlerimizi artık kullanmıyor olsanız bile özel bilgilerinizi korumak ve hesabınıza yetkisiz erişimi önlemek istiyoruz.

    Bu nedenle, Google Hesaplarında etkin olmama süresini tüm ürün ve hizmetlerimizde iki yıl olarak güncelliyoruz. Bu değişiklik bugün uygulanmaya başlayacak ve etkin olmayan, yani iki yıldır oturum açılmamış veya kullanılmamış tüm Google Hesapları için geçerli olacak. Etkin olmayan hesaplar ve içerikleri 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren silinebilecek.”

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