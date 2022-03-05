Google, Android uygulamasında daha koyu bir karanlık modu test ediyor

Google, Android uygulamasında yeni bir karanlık mod seçeneğini test ediyor. Uygulamada şu an için bir karanlık mod seçeneği sunuluyor ancak test edilen tema daha koyu tonlara sahip. Bu özellik, Şubat ayının sonlarında Google'ın masaüstünde test ettiği yeni karanlık temayla benzer görünse de tam olarak aynı değil.
Google'dan farklı karanlık mod seçenekleri
Android uygulamasında koyu gri karanlık temaya sahip olan Google, daha koyu tonlarda bir temayı test ediyor. Geçtiğimiz ay ise teknoloji devinin masaüstünde tamamen siyah bir tema test ettiği görülmüştü. Mobilde test edilen yeni karanlık mod ise mevcut sunulan temaya göre daha koyu olmakla birlikte masaüstünde test edilen temaya göre daha açık bir tona sahip.
Google'ın Android uygulamasında test ettiği daha koyu tonlara sahip karanlık tema uygulamanın beta kanalında sürüm 13.8 ile kullanılabiliyor. Teknoloji devi, gelecekte tek karanlık tema yerine kullanıcılara seçebilecekleri farklı karanlık temalar sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..