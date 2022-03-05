Google, Android uygulamasında daha koyu bir karanlık modu test ediyor

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Google, Android uygulamasında yeni bir karanlık mod seçeneğini test ediyor. Uygulamada şu an için bir karanlık mod seçeneği sunuluyor ancak test edilen tema daha koyu tonlara sahip. Bu özellik, Şubat ayının sonlarında Google'ın masaüstünde test ettiği yeni karanlık temayla benzer görünse de tam olarak aynı değil.

Google'dan farklı karanlık mod seçenekleri

Android uygulamasında koyu gri karanlık temaya sahip olan Google, daha koyu tonlarda bir temayı test ediyor. Geçtiğimiz ay ise teknoloji devinin masaüstünde tamamen siyah bir tema test ettiği görülmüştü. Mobilde test edilen yeni karanlık mod ise mevcut sunulan temaya göre daha koyu olmakla birlikte masaüstünde test edilen temaya göre daha açık bir tona sahip.

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Google'ın Android uygulamasında test ettiği daha koyu tonlara sahip karanlık tema uygulamanın beta kanalında sürüm 13.8 ile kullanılabiliyor. Teknoloji devi, gelecekte tek karanlık tema yerine kullanıcılara seçebilecekleri farklı karanlık temalar sunabilir.

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Google, Android uygulamasında yeni bir karanlık modu test ediyor