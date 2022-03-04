Twitch, yanlış bilgi paylaşma konusunda ısrarlı yayıncıları yasaklayacak

Canlı video akışı platformu Twitch, sıklıkla yanlış bilgi paylaşan yayıncıları yasaklayacağını duyurdu. Platform, çok sayıda araştırmacı ve uzmanla çalıştıklarını belirterek 3 farklı kriter belirlediklerini söyledi. Bir yayıncının platformda yasaklanması için bu üç kriteri de karşılıyor olması gerekiyor.
'Topluluğumuzda bir yeri olduğuna inanmıyoruz'
Twitch, platformu yanlış ve zararlı bilgiler yaymak için kullanan kişileri uzaklaştırmak istiyor. Birçok insanın belirli ilgi alanlarına göre tercih ettiği yayıncıyı izlemesine olanak tanıyan platformun yanlış bilgilerin paylaşıldığı ve yayınlandığı bir yer olmasına izin vermeyecekleri belirtiliyor.
Yanlış bilgi içeren tek seferlik ifadelere karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirten platform, amaçlarının çevrimiçi varlığını zararlı, yanlış bilgiler yaymaya adamış kişilerin Twitch'i kullanmasını yasaklamak olduğunu söyledi ve bu kapsamda dikkat edecekleri üç kriteri paylaştı.
- Israrla yanlış bilgi paylaşılması
- Yaygın olarak reddedilmesine karşılık yanlış bilginin geniş çapta paylaşılması
- Şiddeti teşvik eden komplolar gibi zararlı yanlış bilgilendirme konularının paylaşılması
Twitch'ten yapılan açıklamada: "Zararlı yanlış bilgiler şu anda Twitch'te yaygın olmasa da bunun çok hızlı bir şekilde gelişebileceğini anlıyoruz ve Twitch'teki tüm güvenlik politikalarımızda yaptığımız gibi potansiyel zararı önlemeye yönelik yaklaşımımızın etkili olmasını sağlamak için uzmanlara danışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.Kaynakça https://www.theverge.com/2022/3/3/22960269/twitch-new-misinformation-policy-ban-covid https://safety.twitch.tv/s/safety-news/detail?language=en_US&post=Preventing-Misinformation-Actors-from-Using-Twitch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..