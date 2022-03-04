Twitch, yanlış bilgi paylaşma konusunda ısrarlı yayıncıları yasaklayacak

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Canlı video akışı platformu Twitch, sıklıkla yanlış bilgi paylaşan yayıncıları yasaklayacağını duyurdu. Platform, çok sayıda araştırmacı ve uzmanla çalıştıklarını belirterek 3 farklı kriter belirlediklerini söyledi. Bir yayıncının platformda yasaklanması için bu üç kriteri de karşılıyor olması gerekiyor.

'Topluluğumuzda bir yeri olduğuna inanmıyoruz'

Twitch, platformu yanlış ve zararlı bilgiler yaymak için kullanan kişileri uzaklaştırmak istiyor. Birçok insanın belirli ilgi alanlarına göre tercih ettiği yayıncıyı izlemesine olanak tanıyan platformun yanlış bilgilerin paylaşıldığı ve yayınlandığı bir yer olmasına izin vermeyecekleri belirtiliyor.

Yanlış bilgi içeren tek seferlik ifadelere karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirten platform, amaçlarının çevrimiçi varlığını zararlı, yanlış bilgiler yaymaya adamış kişilerin Twitch'i kullanmasını yasaklamak olduğunu söyledi ve bu kapsamda dikkat edecekleri üç kriteri paylaştı.

Israrla yanlış bilgi paylaşılması

Yaygın olarak reddedilmesine karşılık yanlış bilginin geniş çapta paylaşılması

Şiddeti teşvik eden komplolar gibi zararlı yanlış bilgilendirme konularının paylaşılması

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Twitch'ten yapılan açıklamada: "Zararlı yanlış bilgiler şu anda Twitch'te yaygın olmasa da bunun çok hızlı bir şekilde gelişebileceğini anlıyoruz ve Twitch'teki tüm güvenlik politikalarımızda yaptığımız gibi potansiyel zararı önlemeye yönelik yaklaşımımızın etkili olmasını sağlamak için uzmanlara danışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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Twitch, sıklıkla yanlış bilgi paylaşan yayıncıları yasaklayacak