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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Apple'ın Safari tarayıcısında 5 güvenlik açığı buldu

    Google'ın güvenlik uzmanları Apple'ın internet tarayıcısında 5 güvenlik açığı keşfetti. Söz konusu açıklar milyonlarca kullanıcının gizliliğini tehlikeye atma riski taşıyor.
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    Güvenlik
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Apple'ın Safari tarayıcısında 5 güvenlik açığı buldu
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    Google bünyesindeki güvenlik uzmanları, Apple'ın Safari tarayıcısında 5 güvenlik açığı keşfetti. Söz konusu açıklar potansiyel saldırganların, kullanıcılar tarafından ziyaret edilen web sayfaları ve yapılan arama sorguları hakkındaki bilgilere erişmesine olanak sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "250 milyon Microsoft kullanıcısının verilerine yetkisiz erişim sağlandı"

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    Bununla birlikte kullanıcıların internet üzerindeki gezinme alışkanlıklarını izleyen çeşitli araçların çalışmalarını engellemek için geliştirilmiş bir sistem olan Akıllı İzleme Önleme (ITP) özelliğinde de açıklar tespit edildi.

    Güvenlik araştırmacısı Lukash Oleinik konuyla ilgili olarak "Gizliliği artıran teknolojilerin gizliliğinizi riske atmasını beklemezsiniz" açıklamasında bulundu. Apple, kullanıcı verilerini korumak için geliştirdiği ITP özelliğini 2017 yılında tarayıcısına eklemişti.

    Google, Apple'ın Safari tarayıcısında 5 güvenlik açığı buldu
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    Güvenlik açıkları giderildi mi?

    Apple, geçtiğimiz Aralık ayında ITP'deki güvenlik açıklarının giderildiğini belirten fakat hiçbir detay içermeyen bir blog yazısı yayınladı. Hatta şirket yardımları için Google'a teşekkür de etti.

    Ancak Google Chrome Mühendislik Direktörü Justin Schuh, Apple'ın iddiasına rağmen gerçek güvenlik açıklarının henüz giderilmediğini söylüyor.



    https://www.ft.com/content/916a766a-3d27-11ea-a01a-bae547046735 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Askaparta 2 sa.
    Operacıyız. Elmanın kurtları bile adamı afyonlar.
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    xml-arif 3 sa.
    yani diyorlar ki salın safariyi chrome'a gelin :D
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    face1tr 3 sa.
    5 yıldır hem telefonda hem de mac'de sadece safari kullanıyorum. çok stabil. çok kullanışlı.
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    esmerbuyucu 5 sa.
    Google'ın kendisi güvenlik açığı değil mi
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    semih016 5 sa.
    Saçma bence
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