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    Google, Safari tarayıcısından kazandığının üçte birini geri veriyor

    Arama motoru lideri kalabilmek için her yıl on milyarlarca dolar ödeyen Google, en büyük payı şüphesiz Apple’a veriyor ancak Safari tarayıcılarından da çok iyi kazanıyor. 
    Google Tam Boyutta Gör
    Bugün arama motoru pazarında mutlak bir Google hakimiyeti var ve kolay kolay da bitecek gibi görünmüyor. Gelir metotlarının hemen tamamı bu arama motoru hakimiyetine dayandığı için de avantajını kaybetmemek için milyar dolarlar saçmaktan çekinmiyor. Firmaya karşı tekeliyet davaları da zaten bu noktadan çıkıyor.

    Al gülüm ver gülüm

    Google 2021 yılında cep telefonları ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 26.3 milyar dolar civarında ödeme yaptı. Bu strateji ile de 146 milyar dolar gelir elde etti. Yani ödediğinin 5 katından fazlasını geri kazanıyor.

    Bu rakamın sadece 18 milyon dolarının Apple’a gittiği ifade ediliyor. Peki Google bu devasa ödeme sonunda Apple’dan ne kadar gelir elde ediyor? Tekelleşme davasından gelen bilgilere göre Google, Safari tarayıcısından kazandığı gelirin yüzde 36’sını Apple’a ödüyor.

    Kısa bir hesapla Google’ın en büyük rakibinden 50 milyar dolar civarında reklam geliri elde ettiği bulunabilir. Yani 50 milyar dolar kazanıp bunun 18 milyar dolarını geri ödüyor. Bu rakamlar elbette yıllık rakamlar ancak telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların sayısı arttıkça daha da büyüyecek zira 2018 yılında 9 milyar dolar ödemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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