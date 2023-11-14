Google, Safari tarayıcısından kazandığının üçte birini geri veriyor

Al gülüm ver gülüm
Google 2021 yılında cep telefonları ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 26.3 milyar dolar civarında ödeme yaptı. Bu strateji ile de 146 milyar dolar gelir elde etti. Yani ödediğinin 5 katından fazlasını geri kazanıyor.
Bu rakamın sadece 18 milyon dolarının Apple’a gittiği ifade ediliyor. Peki Google bu devasa ödeme sonunda Apple’dan ne kadar gelir elde ediyor? Tekelleşme davasından gelen bilgilere göre Google, Safari tarayıcısından kazandığı gelirin yüzde 36’sını Apple’a ödüyor.
Kısa bir hesapla Google’ın en büyük rakibinden 50 milyar dolar civarında reklam geliri elde ettiği bulunabilir. Yani 50 milyar dolar kazanıp bunun 18 milyar dolarını geri ödüyor. Bu rakamlar elbette yıllık rakamlar ancak telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların sayısı arttıkça daha da büyüyecek zira 2018 yılında 9 milyar dolar ödemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.