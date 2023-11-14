Google, Safari tarayıcısından kazandığının üçte birini geri veriyor

Tam Boyutta Gör Bugün arama motoru pazarında mutlak bir Google hakimiyeti var ve kolay kolay da bitecek gibi görünmüyor. Gelir metotlarının hemen tamamı bu arama motoru hakimiyetine dayandığı için de avantajını kaybetmemek için milyar dolarlar saçmaktan çekinmiyor. Firmaya karşı tekeliyet davaları da zaten bu noktadan çıkıyor.

Al gülüm ver gülüm

Google 2021 yılında cep telefonları ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 26.3 milyar dolar civarında ödeme yaptı. Bu strateji ile de 146 milyar dolar gelir elde etti. Yani ödediğinin 5 katından fazlasını geri kazanıyor.

Google kendi kurallarını acımasızca çiğniyor 1 ay önce eklendi

Bu rakamın sadece 18 milyon dolarının Apple’a gittiği ifade ediliyor. Peki Google bu devasa ödeme sonunda Apple’dan ne kadar gelir elde ediyor? Tekelleşme davasından gelen bilgilere göre Google, Safari tarayıcısından kazandığı gelirin yüzde 36’sını Apple’a ödüyor.

Kısa bir hesapla Google’ın en büyük rakibinden 50 milyar dolar civarında reklam geliri elde ettiği bulunabilir. Yani 50 milyar dolar kazanıp bunun 18 milyar dolarını geri ödüyor. Bu rakamlar elbette yıllık rakamlar ancak telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların sayısı arttıkça daha da büyüyecek zira 2018 yılında 9 milyar dolar ödemişti.

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