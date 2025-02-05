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    Google artık yapay zekayı silah için kullanmakta sorun görmüyor

    Teknoloji devi Google, Yapay Zeka İlkeleri'nde büyük bir değişiklik yaptı. Görünüşe göre firma artık yapay zekayı silah ve gözetleme için kullanmanın sorun olmadığını düşünüyor.
    Google artık yapay zekayı silah için kullanmakta sorun görmüyor Tam Boyutta Gör
    Google, 2018 yılında belirlediği yapay zeka ilkelerinde köklü bir değişikliğe gitti. Şirket, daha önce taahhüt ettiği, yapay zeka araçlarını silah ve gözetim teknolojilerinde kullanmama sözünü geri çekti. The Washington Post'un tespit ettiği bu değişiklik, teknoloji dünyasında şimdiden etik tartışmaları körüklerken endişelere yol açmaya başladı. Bu gelişme aynı zamanda "Don't be evil" sloganının tabutuna çakılmış son çivi olarak nitelendiriliyor.

    Google’ın daha önceki ilkelerinde, “peşine düşmeyeceğimiz uygulamalar” başlıklı bir bölüm bulunuyordu. Bu bölümde şirket, doğrudan insanlara zarar vermeyi amaçlayan silah sistemleri ve uluslararası kabul görmüş normları ihlal eden gözetim teknolojileri geliştirmeyeceğini taahhüt ediyordu. Ancak bu kısım, en güncel versiyonda artık yok.

    Eski taahhütler ortadan kalktı

    Google artık yapay zekayı silah için kullanmakta sorun görmüyor Tam Boyutta Gör
    Bunun yerine, şirketin yeni belgelerinde “sorumlu geliştirme ve dağıtım” başlıklı bir bölüm yer alıyor. Google, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında uygun insan denetimi, titiz inceleme süreçleri ve kullanıcı hedefleriyle uyumlu geri bildirim mekanizmaları kullanacağını belirtiyor.

    Bu değişiklik, şirketin doğrudan silah ve gözetim teknolojilerinden uzak durma sözünü bırakarak, daha geniş ve yoruma açık bir çerçeveye yöneldiği şeklinde yorumlanıyor. Google’ın araştırma ve teknoloji birimlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı James Manyika ve DeepMind CEO’su Demis Hassabis, yeni politikanın neden gerekli olduğunu açıklayan bir blog yazısı paylaştı. Yazıda, yapay zekanın artık “genel amaçlı bir teknoloji” haline geldiği belirtilerek, bu nedenle ilkelerin güncellenmesi gerektiği savunuldu.

    Google, 2018 yılında yapay zeka ilkelerini ilk kez yayınladığında, şirket içinde büyük tartışmalara yol açan Project Maven adlı askeri projeye de son vermiş, projeyi yenilememe kararı almıştı. ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan bu proje, yapay zeka yardımıyla drone görüntülerinin analiz edilmesini içeriyordu. Om dönemde bu projeye karşı çıkan yüzlerce Google çalışanı işten ayrılmış, binlerce kişi ise protesto imza kampanyasına katılmıştı.

    Ancak şirket, 2021 yılına gelindiğinde Pentagon’un büyük çaplı bulut bilişim ihalesi Joint Warfighting Cloud Capability için agresif bir teklif sunarak yeniden askeri projelere yönelmeye başlamıştı. 2025’in başında ise Washington Post, Google’ın İsrail Savunma Bakanlığı ile yapay zeka araçlarının kullanımını genişletmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirmişti.

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