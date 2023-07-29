Google, Bard’ı kullananları uyardı: Yanıtları doğrulayın!

Bilgi için Bard’ı kullanmayın
Bard ve ChatGPT gibi sohbet robotları, zaman zaman yanlış yanıtlar vererek halüsinasyon görmeleriyle tanınıyor. Bard'ın geliştiricisi Google da bunun farkında ve insanlara Bard'ın ürettiği bilgileri teyit etmelerini tavsiye ediyor. Google'ın İngiltere'deki patronu Debbie Weinstein, BBC'nin Today programına verdiği demeçte Bard'ın "belirli bir bilgiyi aramak için gidilecek bir yer olmadığını" söyledi. Weinstein, Bard’ın sorun çözmede veya yeni bir fikir üretmede kullanılmasının daha doğru olacağını aktarıyor.
Bard, Şubat ayındaki ilk demosunda yanlış cevap üreterek hayata başladı. Yapılan kapsamı sınırlı testlerin ardından Bard, geçtiğimiz haftalarda Türkçe olarak da kullanıma sunuldu. Son olarak bu, Google'ın sohbet robotları hakkında yayınladığı ilk uyarı değil. Ana şirket Alphabet geçtiğimiz ay çalışanlarına Bard da dahil olmak üzere araçları kullanırken dikkatli olmalarını ve üretken yapay zekalara gizli bilgiler girmemelerini söylemişti. Şirket ayrıca mühendislerine bu hizmetler tarafından üretilen kodu doğrudan kullanmaktan kaçınmalarını bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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