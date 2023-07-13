Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'ın yapay zekâsı Bard, Türkçe oldu! Peki ne kadar iyi?

    Google'ın ChatGPT rakibi yapay zekâ sohbet botu Bard, yepyeni özelliklere ek olarak Türkçe dil desteğine kavuştu. Peki ne kadar iyi? Sizler için Bard'ın eski ve yeni halini karşı karşıya getirdik.

    Oy Ver
    Google'ın yapay zekâsı Bard, Türkçe oldu! Peki ne kadar iyi? Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin ardından son dönemde popüler olan yapay zeka teknolojileri, teknoloji dünyasında büyük bir değişime neden oldu. Öyle ki Meta ve Google gibi şirketler, bu rekabete hızla dahil oldu diyebiliriz. Bu bağlamda ChatGPT'nin rakibi olarak görülen Google Bard, sorunlu bir başlangıcın ardından beklediğini bulamamıştı. Bugünse sohbet botu, ilk büyük güncellemesini aldı. 

    Google Bard artık Türkçe

    Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Mart ayında kullanıma sunulan Google Bard, sonuç tutarsızlığı gibi sorunlar nedeniyle Google'a pahalıya patladı. Neyse ki tüm bunlar zaman içerisinde düzeltildi. Bilmeyenler için Bard yapay zekası tıpkı ChatGPT gibi çalışıyor ve onun yaptıklarını yapıyor. Yani sizler için metin oluşturabiliyor, kod yazabiliyor ve ayıklayabiliyor. Ses girişlerini de kabul edebilen Bard, Google çatısı altında sürekli olarak geliştiriliyor ve daha olgun bir yapı haline getiriliyor.

    Bugün yapılan duruyuda ise Google, Bard’ın Türkçe dahil 40'tan fazla dile destek sunmaya başladığını duyurdu. Ayrıca dil desteğine ek olarak sohbet botuna eklenen yeni özellikler de paylaşıldı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yanıtları okumak yerine Bard'ı artık sesli olarak kullanabilecek. Ayrıca sesli yanıt özelliği kapsamında kullanıcılara basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik gibi farklı ton ve stiller arası seçim fırsatı sunulacak. İşte Google Bard'a eklenen tüm yenilikler:

    • Sohbetin bir kısmı veya sadece bir cevabı, bağlantılar aracılığıyla paylaşma.
    • Bard’ın hangi tonda ve stilde yanıt vereceği beş farklı seçenekte (basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik) mevcut olacak.
    • Bard’ın konuşmalarınıza verdiği cevapları artık sesli olarak duyabileceksiniz.
    • Google Lens'e benzer şekilde Bard’a fotoğraf gönderilebilecek veya bu fotoğraf içinde sorgu yapılabilecek.
    • Bard ile yapılan sohbetler artık sabitlenebiliyor ve kullanıcılar bu sohbetlere herhangi bir ad verebilecek.
    • Bard üzerinden alınan Python kodları Google Colab ile birlikte Replit’e aktarılabilecek.

    Bard'a sorular yönelttik

    Ayrıca Google Bard, bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamıyordu. Ancak bu engel an itibarıyla kaldırıldı. Güncellemeye ek olarak Google, bugünden itibaren Bard'a artık Avrupa Birliği'ndeki (AB) 27 ülkenin tamamında ve Brezilya'da da erişilebilir olduğu duyuruldu.

    Google'ın yapay zekâsı Bard, Türkçe oldu! Peki ne kadar iyi? Tam Boyutta Gör
    Bundan aylar önce yaptığımız küçük bir testte Bard'da hatalar bulmuştuk. Şimdi aynı sorguları bu sefer Türkçe olarak yaptık. Bard'a ilk olarak "DonanımHaber hakkında bana bilgi verir misin?" diye sorduk. Mayıs ayındaki sürümüne benzer şekilde biraz daha detaylı olacak şekilde doğru bilgileri verdi. Mayıs ayındaki testimizde de bu istemde bir hata yapmamıştı.

    Daha sonra yaptığımız "DonanımHaber'de çalışan Metin Akpınar hakkında bana biraz bilgi verir misin?" sorgusunda ise, Bard'ın halen yeterli bilgiye ulaşamadığını görüyoruz. Hatta verdiği bilgiler bu sefer neredeyse tamamen yanlış. Son zamanlarda Bard'ın gelişiminin çok yavaş olduğuna dair bilgiler çıkıyordu. Görünüşe göre bu bilgilerde doğruluk payı var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hiç arkadaşım yok nasıl arkadaş edinebilirim ntfs mi fat32 mi fotoğrafı dijitale çevirme akl motor klavye tuş atama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16
    HP Victus 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız