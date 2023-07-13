Google'ın yapay zekâsı Bard, Türkçe oldu! Peki ne kadar iyi?

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin ardından son dönemde popüler olan yapay zeka teknolojileri, teknoloji dünyasında büyük bir değişime neden oldu. Öyle ki Meta ve Google gibi şirketler, bu rekabete hızla dahil oldu diyebiliriz. Bu bağlamda ChatGPT'nin rakibi olarak görülen Google Bard, sorunlu bir başlangıcın ardından beklediğini bulamamıştı. Bugünse sohbet botu, ilk büyük güncellemesini aldı.

Google Bard artık Türkçe

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Mart ayında kullanıma sunulan Google Bard, sonuç tutarsızlığı gibi sorunlar nedeniyle Google'a pahalıya patladı. Neyse ki tüm bunlar zaman içerisinde düzeltildi. Bilmeyenler için Bard yapay zekası tıpkı ChatGPT gibi çalışıyor ve onun yaptıklarını yapıyor. Yani sizler için metin oluşturabiliyor, kod yazabiliyor ve ayıklayabiliyor. Ses girişlerini de kabul edebilen Bard, Google çatısı altında sürekli olarak geliştiriliyor ve daha olgun bir yapı haline getiriliyor.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI hayata geçti! İşte detaylar 3 sa. önce eklendi

Bugün yapılan duruyuda ise Google, Bard’ın Türkçe dahil 40'tan fazla dile destek sunmaya başladığını duyurdu. Ayrıca dil desteğine ek olarak sohbet botuna eklenen yeni özellikler de paylaşıldı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yanıtları okumak yerine Bard'ı artık sesli olarak kullanabilecek. Ayrıca sesli yanıt özelliği kapsamında kullanıcılara basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik gibi farklı ton ve stiller arası seçim fırsatı sunulacak. İşte Google Bard'a eklenen tüm yenilikler:

Sohbetin bir kısmı veya sadece bir cevabı, bağlantılar aracılığıyla paylaşma.

Bard’ın hangi tonda ve stilde yanıt vereceği beş farklı seçenekte (basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik) mevcut olacak.

Bard’ın konuşmalarınıza verdiği cevapları artık sesli olarak duyabileceksiniz.

Google Lens'e benzer şekilde Bard’a fotoğraf gönderilebilecek veya bu fotoğraf içinde sorgu yapılabilecek.

Bard ile yapılan sohbetler artık sabitlenebiliyor ve kullanıcılar bu sohbetlere herhangi bir ad verebilecek.

Bard üzerinden alınan Python kodları Google Colab ile birlikte Replit’e aktarılabilecek.

Bard'a sorular yönelttik

Ayrıca Google Bard, bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamıyordu. Ancak bu engel an itibarıyla kaldırıldı. Güncellemeye ek olarak Google, bugünden itibaren Bard'a artık Avrupa Birliği'ndeki (AB) 27 ülkenin tamamında ve Brezilya'da da erişilebilir olduğu duyuruldu.

Tam Boyutta Gör Bundan aylar önce yaptığımız küçük bir testte Bard'da hatalar bulmuştuk. Şimdi aynı sorguları bu sefer Türkçe olarak yaptık. Bard'a ilk olarak "DonanımHaber hakkında bana bilgi verir misin?" diye sorduk. Mayıs ayındaki sürümüne benzer şekilde biraz daha detaylı olacak şekilde doğru bilgileri verdi. Mayıs ayındaki testimizde de bu istemde bir hata yapmamıştı.

Daha sonra yaptığımız "DonanımHaber'de çalışan Metin Akpınar hakkında bana biraz bilgi verir misin?" sorgusunda ise, Bard'ın halen yeterli bilgiye ulaşamadığını görüyoruz. Hatta verdiği bilgiler bu sefer neredeyse tamamen yanlış. Son zamanlarda Bard'ın gelişiminin çok yavaş olduğuna dair bilgiler çıkıyordu. Görünüşe göre bu bilgilerde doğruluk payı var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google'ın yapay zekâsı Bard, Türkçe oldu! Peki ne kadar iyi?