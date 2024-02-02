Google'ın en gelişmiş yapay zekası Gemini Pro'ya Türkçe dil desteği geldi

Tam Boyutta Gör Google’ın bugüne kadarki en yetenekli yapay zekası Gemini’nin Pro versiyonuna Türkçe dil desteği geldi. Bard üzerinden Gemini Pro yapay zekasını Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Bard daha önce Türkçe yanıt verebiliyordu ancak bugünden itibaren Türkçe sorularınızı Gemini Pro yapay zeka modelini kullanarak yanıtlayacak. Böylece daha gerçekçi, daha doğru ve daha kapsamlı yanıtlar alınabilecek.

Tam Boyutta Gör Gemini Pro’nun öne çıkan özelliklerinden biri olan “yanıtı tekrar kontrol et (double-check)” özelliğine de Türkçe dil desteği eklendi. İngilizce sürümde bulunan ve beğeni kazanan bu özellik sayesinde Bard üzerindeki "G" simgesine tıklandığında, Bard cevabı okuyarak bununla ilgili web üzerinde içerik olup olmadığını değerlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar Google Aramalar aracılığıyla bulunan destekleyici veya çelişen bilgilere ulaşarak daha fazla bilgi edinebilecek.

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Metni görsele dönüştürme özelliği geldi

Kullanıcılar bugünden itibaren Bard’da metni görsele dönüştürme özelliğine kavuştu. Bard’a bir açıklama yazıp bu açıklamayla eşleşen görseller elde edebilecek. Bard böylece parlak fikirlere ekstra yaratıcılık katmış olacak. Güncellenmiş Imagen 2 modeli tarafından desteklenen bu özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör

Google’ın Gemini yapay zekasını denemek için https://bard.google.com/chat aracını ziyaret edebilir ve dilediğiniz her şeyi yapay zekaya sorabilirsiniz.

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Google'ın Gemini Pro yapay zekasına Türkçe dil desteği geldi