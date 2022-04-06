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    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?

    Google Benim İşletmem, Google tarafından kullanıma sunulan, işletmelerin ücretsiz bir şekilde kayıt olduğu bir platformdur. Google My Business kaydının nasıl yapıldığını ve detaylarını inceleyelim.
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    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    Google Benim İşletmem, Google tarafından kullanıma sunulan, işletmelerin ücretsiz bir şekilde kayıt olduğu bir platformdur. Google Benim İşletmem (My Business) kaydının nasıl yapıldığını ve detaylarını inceleyelim.

    Google Benim İşletmem Ne İşe Yarar?

    Google My Business (Benim İşletmem) ile işletme sahipleri Google’da görüntülenmelerini arttırabilir. Google, arama sonuçlarında sağ tarafta kutucuk içerisinde ilgili işletmelerin bazı bilgilerini paylaşıyor. Google Benim İşletmem ne işe yarar diyenler için 2021 yılının verilerini paylaşalım. 

    Ipsos Research'e göre Google Benim İşletmem ile 

    • 7 kat daha fazla tıklama alınabiliyor.
    • Konum ziyaretleri %70 artıyor.
    • Satın alma oranı %50 artıyor.

    Google Benim İşletmem Hangi Hizmetleri Sunar?

    Google Benim İşletmem ile, verdiğiniz hizmet ile alakalı müşterilerinizi bilgilendirebilirsiniz. Hizmet verdiğiniz bölgeyi ve çalışma saatlerinin detaylarını paylaşabilirsiniz. Güncellemeler yayınlayabilirsiniz. Ürünlerinizi sergileyebilirsiniz. 

    Google Benim İşletmem kaydı nasıl yapılır?

    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    • İşletme adınızı yazın ve ardından İşletmenizi Google’a ekleyin butonuna tıklayın.

    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    • Bu aşamada işletme adresinizin Google haritalar ve arama sonuçlarında gösterilip gösterilmeyeceğini seçmeniz gerekiyor.

    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    • Bu aşamda işletme adresinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. İşletmenizin onay alabilmesi için girmiş olduğunuz adrese posta ile kod gönderilecektir.
    • Size ait olabilecek işletmelerin listelendiği sayfada “Bunların hiçbiri” seçeneğini işaretleyerek devam edebilirsiniz.
    • Hizmet verdiğiniz veya gönderim yaptığınız bir işletmeniz varsa bu aşamda “Evet” seçeneğini işaretleyin ve bölge işaretlemesi yapın.

    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    • İşletmenize ait telefon numarası ve web site adresinizi girmeniz gerekiyor. Bu alanda da girdiğiniz bilgilerin tamamen doğru olması çok önemli. İşletmenizi görüntüleyen müşteriler size bu alandaki bilgilerinizden ulaşacaklar. Ayrıca İşletme profilinizi oluşturmak için telefonunuza sms ile onay kodu gönderilecek.

    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    • Bu aşamada işletmenizin açık olduğu saatleri profilinize kaydetmeniz gerekiyor.
    • İşletmeniz ile ilgili açıklayıcı birkaç cümle ekleyerek sizi arayan müşterilerinize yardımcı olabilirsiniz.

    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    • Sıradaki aşamada ise işletmenize ait görselleri profilinizde yayınlamak için yüklemeniz gerekiyor.

    Google Benim İşletmem Adres Değişikliği

    Google Benim İşletmem adres değişikliği yapmak için sol menüde yer alan “Bilgi” alanına tıklayın. Ardından açılan sayfada adres değişikliği yapabilirsiniz.

    Google Benim İşletmem Fotoğraf Ekleme

    Google İşletme profilinize fotoğraf eklemek veya silmek için yönetici sayfasında yer alan fotoğraflar butonuna tıklayın. Açılan sayfada yükleyeceğiniz fotoğrafın türüne göre alanı seçin ve görsellerinizi yükleyin. Silmek istediğiniz fotoğraflarda ise fotoğrafı açtıktan sonra sağ üstteki çöp ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

    Google Benim İşletmem (My Business) nedir, nasıl kullanılır?
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    Google Benim İşletmem ile SEO

    Google Benim İşletmem ile öne çıkmak için yapılması gereken en önemli noktalardan biri de SEO olarak karşımıza çıkıyor. Sizinle aynı bölgede benzer hizmeti veren işletmelerin önünde çıkmak ve müşteri kazanmak için Google İşletme profilinizi optimize etmeniz gerekmektedir. 

    İşletme profilinizi optimize ederken web sitenizdeki makaleleri kullanabilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız içerikleri de yayınlar sekmesi altında paylaşabilirsiniz. Ayrıca müşteri yorumlarını cevaplayarak da işletmenizi daha çok öne çıkarabilirsiniz.

    Google Benim İşletmem ve Lokal SEO

    Lokal arama sonuçlarında web sitenizin veya işletmenizin çıkması oldukça önemli bir durumdur. Kullanıcılar web sitenizi ziyaret ederek sizden hizmet satın alabilir veya işletmenize ulaşmak için yol tarifi alabilir. Her iki durumda da web sitenizin veya işletme profilinizin SEO açısından iyi performans göstermesi gerekmektedir. 

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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