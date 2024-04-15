iOS 18’in yapay zeka özellikleri iPhone’larda yerel olarak çalışacak

Tam Boyutta Gör Hem Apple CEO’su Tim Cook’un söylemleri hem de mevcut dinamikler göz önüne alındığında iOS 18, iPhone’lar için şimdiye kadar hazırlanan en büyük ve en önemli güncelleme olacak. Üretken yapay zeka konusunda geride kalan Apple, iOS 18 ile birlikte çeşitli yapay zeka özelliklerini iPhone’lara getirmeye hazırlanırken güvenilir bir kaynaktan kullanıcıları sevindirecek bir bilgi paylaşıldı.

iOS 18’in yapay zeka özellikleri bulutta çalışmayacak

Üretken yapay zeka işlevlerine sahip akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Özellikle Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte piyasaya sürdüğü Galaxy AI özellikleriyle bu alanda başı çekiyor. Ancak Samsung, kullanıcılara sunduğu tüm özellikleri doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmıyor. Bunun yerine Galaxy AI’da partner olan Google’ın bulut sunucuları bazı işlevler için kullanılıyor.

Samsung, yapay zeka için hibrit bir yaklaşım benimserken Apple’ın iOS 18 ile doğrudan cihaz üzeri çalışma yaklaşımını benimseyeceği söyleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iPhone için geliştirdiği ilk yapay zeka özelliklerinin bulut sunucularına dayanmayacağını belirtti. Gurman, iOS 18'deki yapay zeka özelliklerinin ilk dalgasının yalnızca iPhone'daki yazılım tarafından ele alınacağını iddia ediyor. Bu, iPhone 15 serisinin ve uyumlu eski modellerin herhangi bir donanım kısıtlaması olmaksızın yeni teknolojiyi kullanabileceği anlamına geliyor.

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Burada dikkat çeken “ilk dalga AI özellikleri” vurgusu. Bilindiği üzere iPhone 16 serisini daha güçlü bir Neural Engine ile piyasaya çıkacak ve yapay zeka konusunda daha üstün bir kas gücüne sahip olacak. Aktarılanlara göre Apple, iOS 18’e sonradan ekleyeceği yapay zeka özelliklerini A18 Bionic yongasına özel kılabilir.

Yapay zeka özelliklerinin bulut yerine cihaz üzerinde yerel olarak çalışması hem hız hem de güvenlik konusunda daha avantajlı bir durum. Son olarak Apple, iOS 18, watchOS 11, macOS 15 ve diğer yazılımlarını 10 Haziran'da düzenleyeceği WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak.

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iOS 18’in yapay zeka özellikleri buluttan çalışmayacak