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    Anlık Bildirim

    iOS 18’in yapay zeka özellikleri iPhone’larda yerel olarak çalışacak

    Apple, iOS 18 işletim sisteminde üretken yapay zeka özelliklerine yer verecek. Son gelen bilgilere göre ise bu özelliklerin tüm iPhone modellerinde yerel olarak cihaz üzerinde çalışacağı belirtiliyor.
    iOS 18’in yapay zeka özellikleri buluttan çalışmayacak Tam Boyutta Gör
    Hem Apple CEO’su Tim Cook’un söylemleri hem de mevcut dinamikler göz önüne alındığında iOS 18, iPhone’lar için şimdiye kadar hazırlanan en büyük ve en önemli güncelleme olacak. Üretken yapay zeka konusunda geride kalan Apple, iOS 18 ile birlikte çeşitli yapay zeka özelliklerini iPhone’lara getirmeye hazırlanırken güvenilir bir kaynaktan kullanıcıları sevindirecek bir bilgi paylaşıldı.

    iOS 18’in yapay zeka özellikleri bulutta çalışmayacak

    Üretken yapay zeka işlevlerine sahip akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Özellikle Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte piyasaya sürdüğü Galaxy AI özellikleriyle bu alanda başı çekiyor. Ancak Samsung, kullanıcılara sunduğu tüm özellikleri doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmıyor. Bunun yerine Galaxy AI’da partner olan Google’ın bulut sunucuları bazı işlevler için kullanılıyor.

    Samsung, yapay zeka için hibrit bir yaklaşım benimserken Apple’ın iOS 18 ile doğrudan cihaz üzeri çalışma yaklaşımını benimseyeceği söyleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iPhone için geliştirdiği ilk yapay zeka özelliklerinin bulut sunucularına dayanmayacağını belirtti. Gurman, iOS 18'deki yapay zeka özelliklerinin ilk dalgasının yalnızca iPhone'daki yazılım tarafından ele alınacağını iddia ediyor. Bu, iPhone 15 serisinin ve uyumlu eski modellerin herhangi bir donanım kısıtlaması olmaksızın yeni teknolojiyi kullanabileceği anlamına geliyor.

    Burada dikkat çeken “ilk dalga AI özellikleri” vurgusu. Bilindiği üzere iPhone 16 serisini daha güçlü bir Neural Engine ile piyasaya çıkacak ve yapay zeka konusunda daha üstün bir kas gücüne sahip olacak. Aktarılanlara göre Apple, iOS 18’e sonradan ekleyeceği yapay zeka özelliklerini A18 Bionic yongasına özel kılabilir.

    Yapay zeka özelliklerinin bulut yerine cihaz üzerinde yerel olarak çalışması hem hız hem de güvenlik konusunda daha avantajlı bir durum. Son olarak Apple, iOS 18, watchOS 11, macOS 15 ve diğer yazılımlarını 10 Haziran'da düzenleyeceği WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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