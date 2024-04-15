iOS 18’in yapay zeka özellikleri iPhone’larda yerel olarak çalışacak

iOS 18’in yapay zeka özellikleri bulutta çalışmayacak
Üretken yapay zeka işlevlerine sahip akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Özellikle Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte piyasaya sürdüğü Galaxy AI özellikleriyle bu alanda başı çekiyor. Ancak Samsung, kullanıcılara sunduğu tüm özellikleri doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmıyor. Bunun yerine Galaxy AI’da partner olan Google’ın bulut sunucuları bazı işlevler için kullanılıyor.
Samsung, yapay zeka için hibrit bir yaklaşım benimserken Apple’ın iOS 18 ile doğrudan cihaz üzeri çalışma yaklaşımını benimseyeceği söyleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iPhone için geliştirdiği ilk yapay zeka özelliklerinin bulut sunucularına dayanmayacağını belirtti. Gurman, iOS 18'deki yapay zeka özelliklerinin ilk dalgasının yalnızca iPhone'daki yazılım tarafından ele alınacağını iddia ediyor. Bu, iPhone 15 serisinin ve uyumlu eski modellerin herhangi bir donanım kısıtlaması olmaksızın yeni teknolojiyi kullanabileceği anlamına geliyor.
Burada dikkat çeken “ilk dalga AI özellikleri” vurgusu. Bilindiği üzere iPhone 16 serisini daha güçlü bir Neural Engine ile piyasaya çıkacak ve yapay zeka konusunda daha üstün bir kas gücüne sahip olacak. Aktarılanlara göre Apple, iOS 18’e sonradan ekleyeceği yapay zeka özelliklerini A18 Bionic yongasına özel kılabilir.
Yapay zeka özelliklerinin bulut yerine cihaz üzerinde yerel olarak çalışması hem hız hem de güvenlik konusunda daha avantajlı bir durum. Son olarak Apple, iOS 18, watchOS 11, macOS 15 ve diğer yazılımlarını 10 Haziran'da düzenleyeceği WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)