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    Google, web kronometresini ve zamanlayıcısını yeniden tasarlıyor

    Google'dan arama işlevindeki zamanlayıcı ve kronometre widget'larına yeni güncelleme geldi. Yeni tasarım ile geliştirilmiş görsel sunum ve daha sezgisel kullanım amaçlanıyor.
    Google, web kronometresini ve zamanlayıcısını yeniden tasarlıyor Tam Boyutta Gör
    Google, yakın zamanda Google Arama sayfasındaki yerleşik zamanlayıcı ve kronometre araçlarını yenileyerek görsel olarak daha çekici ve kullanımı daha kolay hale getirdi. İki özelliğin güncellenmiş görünümünü görmek için arama çubuğuna "zamanlayıcı" yazmanız yeterli olacaktır.

    Kronometre ve zamanlayıcı yeniden tasarlandı

    Google, anahtar kelimelerinizle ilgili web sitelerinin bir listesini veriyor ancak bu listenin en üstünde "Zamanlayıcı" ve "Kronometre" düğmesi olan bir tür widget bulunuyor. Zamanlayıcı ve kronometre artık etkin durumdayken şeffaf sarı bir arka plana sahip olacak ve durdur veya duraklat tuşuna bastığınızda mavi renge dönecek.

    Varsayılanı 5 dakika olarak başlıyor ancak istediğiniz süreye göre özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, 1, 2, 10, 15, 20 ve 30 dakikalık zaman artışları eklemek için hızlı kısayollar da mevcut. Kronometrenin dairenin etrafında dönen bir nokta ile dairesel bir göstergesi bulunuyor. Bir tam dönüş 4 saniyeye denk geliyor.

    Her iki araç da Google'ın Android Saat uygulamasından esinlenmiş gibi görünüyor. Ayrıca diğer dikkat dağıtıcı şeylerden kurtulmak istiyorsanız her ikisi de ekranınızı dolduracak şekilde büyütülebilir. Google ayrıca kullanıcıların doğrudan Google Arama çubuğundan erişebileceği birkaç araç daha sunuyor.

    • Hesap Makinesi: Google Arama'ya erişiminiz olduğu sürece bir hesap makinesi edinebilirsiniz.
    • Yazı tura at: Cebinizde hiç para yoksa ancak rastgele bir karar vermeniz gerekiyorsa, örneğin oyunda kimin önce başlayacağına karar vermeniz gerekiyorsa, Arama ile her zaman yazı tura atabilirsiniz.
    • Zar at: En sevdiğiniz masa oyununuz için bir zar mı eksik? Google sizin için burada. 4, 6, 8, 10, 12, 20 yüzlü bir zar arasından seçim yapabilir ve hatta aynı anda birden fazla zar atabilirsiniz. Google ayrıca toplam atışınıza otomatik olarak sayı eklemenizi de mümkün kılıyor.
    • Spinner: Oyununuz için bir spinner'a mı ihtiyacınız var? Google size 2 ila 20 parçaya bölünebilecek şekilde özelleştirebileceğiniz sanal bir spinner sunuyor. Ancak sayıları metinle değiştiremezsiniz. Bu nedenle her sayı için belirli bir şey istiyorsanız başka bir şey kullanmanız gerekecektir.
    • Akort Cihazı: Enstrümanınızı akort etmeniz gerekiyorsa ve bir akort cihazınız yoksa ihtiyacınız olan tek şey bir mikrofon.
    • Su terazisi: Herhangi bir yüzeyi düzeltmek için uygulama indirmenize gerek yok. Telefonunuzda Google'da su terazisi aramanız yeterli.
    • Metronom: Arama kısmına "metronom" yazarak belirli bir ritmi veya bpm'yi yakalayabilirsiniz.
    • Meditasyon yapın: Odaklanmaya ve sakinleşmeye mi ihtiyacınız var? Google'ın 1 dakika meditasyon yapmanıza yardımcı olacak bir özelliği var.
    • Renk seçici: Bir tonun belirli renk kodunu almak istiyorsanız, Google Arama'daki renk seçici bunu yapmanın en hızlı ve kolay yoludur.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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