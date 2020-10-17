Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler

Google, birçok uygulama üretip bir süre sonra bunların çoğunu kapatma konusunda kötü bir üne sahip. Google son olarak, Güvenilir Kişiler uygulamasını hem Google Play'den hem de App Store'dan kaldırdığını e-posta yoluyla duyurdu.İlginizi Çekebilir Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün!
Kervana Güvenilir Kişiler de katıldı
Güvenilir Kişiler, insanların güvendikleri arkadaşlarının ve aile üyelerinin konumlarından haberdar olmalarının bir yolu olarak ilk olarak yaklaşık dört yıl önce başlatıldı. Güvenilir Kişiler uygulaması ile yalnızca konum paylaşımı yapılmıyor aynı zamanda bir kişinin son etkinliğini ve cihaz pil durumunu da görülebiliyordu. Google, Güvenilir Kişiler'i yeterli kullanıcı sayısına ulaşamadığı için kapatma kararı aldı.
Güvenilir Kişiler uygulama kaldırılıyor olsa da, Google 1 Aralık 2020'ye kadar uygulamayı desteklemeye devam edecek. Böylece uygulama, bir aydan biraz daha fazla zaman kadar kullanabilir olacak.
Ayrıca Bkz. "Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı"
Google, Güvenilir Kişiler uygulamasının özelliklerini Haritalar'a entegre etti. Canlı konumunuzu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmaya devam etmek istiyorsanız, bunu Google Haritalar'da yapabilirsiniz.
https://www.engadget.com/google-trusted-contact-shutdown-035834339.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
birden aklıma ismet inönü geldi ! :D
hani ilk fırsatta paraların üzerindeki resmi değiştiren lider :)