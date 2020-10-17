Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler

Google, birçok uygulama üretip bir süre sonra bunların çoğunu kapatma konusunda kötü bir üne sahip. Google son olarak, Güvenilir Kişiler uygulamasını hem Google Play'den hem de App Store'dan kaldırdığını e-posta yoluyla duyurdu.

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Kervana Güvenilir Kişiler de katıldı

Güvenilir Kişiler, insanların güvendikleri arkadaşlarının ve aile üyelerinin konumlarından haberdar olmalarının bir yolu olarak ilk olarak yaklaşık dört yıl önce başlatıldı. Güvenilir Kişiler uygulaması ile yalnızca konum paylaşımı yapılmıyor aynı zamanda bir kişinin son etkinliğini ve cihaz pil durumunu da görülebiliyordu. Google, Güvenilir Kişiler'i yeterli kullanıcı sayısına ulaşamadığı için kapatma kararı aldı.

Güvenilir Kişiler uygulama kaldırılıyor olsa da, Google 1 Aralık 2020'ye kadar uygulamayı desteklemeye devam edecek. Böylece uygulama, bir aydan biraz daha fazla zaman kadar kullanabilir olacak.

Ayrıca Bkz. "Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı"

Google, Güvenilir Kişiler uygulamasının özelliklerini Haritalar'a entegre etti. Canlı konumunuzu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmaya devam etmek istiyorsanız, bunu Google Haritalar'da yapabilirsiniz.

https://www.engadget.com/google-trusted-contact-shutdown-035834339.html

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