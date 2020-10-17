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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler

    Kısa süren bir hizmet geçmişinden sonra Google bir uygulamasını daha kapatma kararı aldı. Güvenilir Kişiler artık uygulama mağazalarında yer almayacak ve yakın zamanda destek de sonlanacak.
    5 gün
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    6
    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler

    Google, birçok uygulama üretip bir süre sonra bunların çoğunu kapatma konusunda kötü bir üne sahip. Google son olarak, Güvenilir Kişiler uygulamasını hem Google Play'den hem de App Store'dan kaldırdığını e-posta yoluyla duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün!

    Kervana Güvenilir Kişiler de katıldı

    Güvenilir Kişiler, insanların güvendikleri arkadaşlarının ve aile üyelerinin konumlarından haberdar olmalarının bir yolu olarak ilk olarak yaklaşık dört yıl önce başlatıldı. Güvenilir Kişiler uygulaması ile yalnızca konum paylaşımı yapılmıyor aynı zamanda bir kişinin son etkinliğini ve cihaz pil durumunu da görülebiliyordu. Google, Güvenilir Kişiler'i yeterli kullanıcı sayısına ulaşamadığı için kapatma kararı aldı.

    Güvenilir Kişiler uygulama kaldırılıyor olsa da, Google 1 Aralık 2020'ye kadar uygulamayı desteklemeye devam edecek. Böylece uygulama, bir aydan biraz daha fazla zaman kadar kullanabilir olacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı"

    Google, Güvenilir Kişiler uygulamasının özelliklerini Haritalar'a entegre etti. Canlı konumunuzu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmaya devam etmek istiyorsanız, bunu Google Haritalar'da yapabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/google-trusted-contact-shutdown-035834339.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    56 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün
    güvenilir kişi kim dir yaw !?

    birden aklıma ismet inönü geldi ! :D

    hani ilk fırsatta paraların üzerindeki resmi değiştiren lider :)
    Yanıtla +1
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün
    Bazen telefondaki uygulamalara bakarken hiç kullanılmayan google uygulamalarına denk geliyorum. Şunlar olmasa sistem kendine gelir diye geçiriyorum içimden. Kullanılmayan o kadar çöp uygulama var ki sistemde, kaldırılsa belki telefonlar hızlanacak, pil sarfiyatı düşecek, hafıza hafifleyecek.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Clusive 5 gün homebird
    Eğer bırakabiliyorsanız Ayarlardan ulaşılan uygulama ayarlarından devre dışı bırakın. En azından arka planda çalışmasını engellersiniz. Önbellek ve diğer verilerini de temizleyin. Birazda olsa yer kazanırsınız.
    1 Yanıt Yanıtla
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün
    Bu devirde kimseye güvenilmiyor demek ki...
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