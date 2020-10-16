Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı

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Apple'ın App Store'u güvenilir ve şeffaf bir yer haline getirmeye yönelik çabaları, artık insanların sosyal medya uygulamalarında yayınladıklarını denetlemeye kadar uzanabilir. Apple, olaylı Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerimde bazı Telegram kullanıcılarının kanallarda paylaştığı içeriklerin, kişisel bilgiler barındırdığı gerekçesiyle kaldırılmasını istedi.

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Apple, bazı içeriklerin kaldırılmasını istiyor

Apple, Telegram'a yaptığı talepte daha önce kullanıcılardan talepler aldığını ve isimler ve telefon numaraları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerinin bir dizi Telegram kanalında yayınlandığını bildirdi. Şirket, Apple'ın Telegram'dan herhangi bir kanalı engellemesini istemediğini söylüyor. Bunun yerine Apple, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği barındıran uygulamalar için App Store kurallarına atıfta bulunarak, Telegram'la iletişime geçerek kendisine gelen talepler hakkında bilgi verdi ve App Store kurallarına uygun olarak kişisel verileri ve ilgili içeriği açıklayan bilgilerin silinmesini istedi.

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Telegram CEO'su Pavel Durov'un, Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımda sorunun, Apple'ın bu mesajları kaldırma isteğinde olmadığını, Telegram'ın mesajları neden kaldırdığına dair kullanıcıya gönderecekleri bildirimde App Store politikalarını işaret etmesinin Apple tarafından "alakasız" olarak nitelendirildiği için gerçek sebeplerden kullanıcılarını doğru bilgilendirememesi olduğunu belirtti.

Pavel Durov,içerikler hakkında, kişisel bilgilerin ifşası olarak değil seçimlerde yapılan usulsüzlüklerin halkla paylaşılması olarak görülmemesi, konu hakkında halkın bilgilendirilmesi olarak görülmesi gerektiğini bu kanalların zaten bu yüzden var olduğunu belirtti.

'Apple, politikalarının sorumluluklarıyla yüzleşmeli'

Ağustos ayında Facebook, kullanıcılara App Store'un %30 komisyon ücreti politikası nedeniyle iOS'ta ücretli bir etkinlik aracı sunamayacağını bildiren bir şeffaf bildiri yayınlamak istedi . Apple, bildiriyi "alakasız" olarak reddetmişti.

Durov: " Apple'ın "alakasız " tanımına kesinlikle katılmıyorum . Bazı içeriğin sansürlenmesinin veya fiyatın neden % 30 daha yüksek olmasının kullanıcı tarafından bilnmesi gerektiğini düşünüyorum. Apple, politikalarını kullanıcılardan gizlemeye çalışmak yerine kendi politikalarının sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmeli." dedi.

Telegram, geçmişte de Apple ile karşı karşıya gelmiş bir platform. 2018 yılında, uygulama çocuk pornografisi barındırdığı için App Store'da geçici olarak yasaklandı . Temmuz ayında ise Durov, Avrupa Komisyonu'na App Store ücretleri ve uygulama mağazasının kontrolü konusunda bir şikayette bulundu.

Tüm bu yaşananlardan sonra Apple'ın Telegram'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise bir merak konusu.

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