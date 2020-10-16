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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı

    Apple'ın Telegram'daki bazı gönderilerde kişisel bilgilerin ifşa edildiği gerekçesiyle gönderilerin kaldırılmasını istemesi Apple ve Telegram arasında bir tartışmayı başlatmış oldu.
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    iPhone
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı
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    Apple'ın App Store'u güvenilir ve şeffaf bir yer haline getirmeye yönelik çabaları, artık insanların sosyal medya uygulamalarında yayınladıklarını denetlemeye kadar uzanabilir. Apple, olaylı Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerimde bazı Telegram kullanıcılarının kanallarda paylaştığı içeriklerin, kişisel bilgiler barındırdığı gerekçesiyle kaldırılmasını istedi.

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    Apple, bazı içeriklerin kaldırılmasını istiyor

    Apple, Telegram'a yaptığı talepte daha önce kullanıcılardan talepler aldığını ve isimler ve telefon numaraları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerinin bir dizi Telegram kanalında yayınlandığını bildirdi. Şirket, Apple'ın Telegram'dan herhangi bir kanalı engellemesini istemediğini söylüyor. Bunun yerine Apple, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği barındıran uygulamalar için App Store kurallarına atıfta bulunarak, Telegram'la iletişime geçerek kendisine gelen talepler hakkında bilgi verdi ve App Store kurallarına uygun olarak kişisel verileri ve ilgili içeriği açıklayan bilgilerin silinmesini istedi.

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    Telegram CEO'su Pavel Durov'un, Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımda sorunun, Apple'ın bu mesajları kaldırma isteğinde olmadığını, Telegram'ın mesajları neden kaldırdığına dair kullanıcıya gönderecekleri bildirimde App Store politikalarını işaret etmesinin Apple tarafından "alakasız" olarak nitelendirildiği için gerçek sebeplerden kullanıcılarını doğru bilgilendirememesi olduğunu belirtti.

    Pavel Durov,içerikler hakkında, kişisel bilgilerin ifşası olarak değil seçimlerde yapılan usulsüzlüklerin halkla paylaşılması olarak görülmemesi, konu hakkında halkın bilgilendirilmesi olarak görülmesi gerektiğini bu kanalların zaten bu yüzden var olduğunu belirtti.

    'Apple, politikalarının sorumluluklarıyla yüzleşmeli'

    Ağustos ayında Facebook, kullanıcılara App Store'un %30 komisyon ücreti politikası nedeniyle iOS'ta ücretli bir etkinlik aracı sunamayacağını bildiren bir şeffaf bildiri yayınlamak istedi . Apple, bildiriyi "alakasız" olarak reddetmişti.

    Durov: " Apple'ın "alakasız " tanımına kesinlikle katılmıyorum . Bazı içeriğin sansürlenmesinin veya fiyatın neden % 30 daha yüksek olmasının kullanıcı tarafından bilnmesi gerektiğini düşünüyorum. Apple, politikalarını kullanıcılardan gizlemeye çalışmak yerine kendi politikalarının sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmeli." dedi.

    Telegram, geçmişte de Apple ile karşı karşıya gelmiş bir platform. 2018 yılında, uygulama çocuk pornografisi barındırdığı için App Store'da geçici olarak yasaklandı . Temmuz ayında ise Durov, Avrupa Komisyonu'na App Store ücretleri ve uygulama mağazasının kontrolü konusunda bir şikayette bulundu.

    Tüm bu yaşananlardan sonra Apple'ın Telegram'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise bir merak konusu.



    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/20/10/15/apple-demands-telegram-to-remove-posts-related-to-belarus-protests-controversy-ensues https://t.me/durov/136 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün en beğenilen
    WP kullanın, bilgileriniz direkt olarak Zuck tarafından satışa çıksın xd
    Yanıtla +8
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    VaporWave (Emre ) 6 gün
    Olum telegramı da kaldırırsanız naparız lan biz?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Apple'a isyan bayrağını açmaya başladı şirketler. Bir de birleşip tekel davası falan açarlarsa gel gör şenliği sen.
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    gunesahmet (Ahmet Refik Güneş) 2 gün
    Telegeram zaten açık kaynak kodlu isteyen alip yeni bir isimle yayinlayabilir endiselenmeyin. Ornek olarak turkcellin mesajlasma uygulamasi. O yuzden bir telegram gider 1000 tane farkli uygulama gelir.
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    drjacob (... ) 6 gün
    tüm ifşa sitelerinin kanalları var iyice snapchat gibi pornoya döndü
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 6 gün
    Türk ifşa sitelerini bitirme kampanyası vardı bi ara, hepsi Telegramda şimdi. Çocuk pornosu yayıyorlar resmen Telegramda. Nereden bildiğimi aklınıza getirmeyin, açıklamak isterdim de forum kuralları malum; herhangi bir yabancı köklü adult siteye girerseniz reklamlardan anlarsınız.
    Yanıtla +1
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    Mion 6 gün
    elma cami duvarına işiyor. inşallah yok olur!
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    CMFT 6 gün yeni yorumcu
    Bu Telegram kalkacak gibi duruyor. Güvercin nerede satılıyor bilen varsa yazsın. Aradaki fiyat farkı çok değilse takla atan tercihim. Almışken iyisini alalım bir kere alıyoruz sonuçta.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün en beğenilen
    WP kullanın, bilgileriniz direkt olarak Zuck tarafından satışa çıksın xd
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    VaporWave (Emre ) 6 gün
    Olum telegramı da kaldırırsanız naparız lan biz?
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