Google CEO'su yapay zeka konusunda toplumu uyardı: Hazırlıklı olun!

Tam Boyutta Gör Google ve Alphabet CEO Sundar Pichai, "her şirketin her ürününün" yapay zekanın hızlı gelişiminden etkileneceğini söyledi ve toplumun halihazırda başlayan bu etkiye karşı hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.

CBS'in "60 Dakika" programında Pazar günü yayınlanan ve endişeli bir tonda geçen röportajda Google’ın Bard yapay zekası da konuşuldu. Gazeteci Scott Pelley, Bard’ı denediğini ve "nutkunun tutulduğunu" söyleyerek kendisini tedirgin hissettiğini söyledi. Pichai ise "Toplum olarak buna adapte olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak yapay zekanın sekteye uğratacağı işler arasında yazarlar, muhasebeciler, mimarlar ve hatta ironik bir şekilde yazılım mühendisleri de dahil olmak üzere "bilgi işçilerinin" yer alacağını söyledi.

Yapay zeka her şeyi etkileyecek

Pichai’ye göre yapay zeka “her şirketteki her ürünü etkileyecek" dedi. Bu etki doğrudan yapay zekanın işleri eline alması şeklinde olmayacak. Pichai: "Örneğin, bir radyolog olabilirsiniz, bundan beş ila on yıl sonrasını düşünürseniz, sizinle iş birliği yapan bir yapay zekanız olacak. Sabah geliyorsunuz, diyelim ki incelemeniz gereken yüz tane şey var, 'ilk bakmanız gereken en ciddi vakalar bunlar' diyebilir."

Tam Boyutta Gör Google sadece ChatGPT rakibi Bard üzerinde çalışmıyor. Firmanın DeepMind bölümü robotlar üzerinde de çalışıyor. Pichai, yapay zekanın sonuçları konusunda uyarıda bulunurken, dezenformasyon, sahte haber ve görüntü üretme problemlerinin "çok daha büyük" olacağını söyledi ve "zarar verebilir" diye ekledi.

Google, yapay zeka destekli yeni bir arama motoru geliştiriyor 14 sa. önce eklendi

Google, "yapay zekayı düzenlemeye yönelik önerileri" özetleyen bir belge yayınladı, ancak Pichai toplumun, yapay zekayı dünya için güvenli hale getirecek düzenlemeler, kötüye kullanımı cezalandıracak yasalar ve uluslar arası anlaşmalar ile "ahlak dahil insani değerlerle uyumlu" kurallara hızla uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Bir şirketin işi değil

Tam Boyutta Gör Pichai’ye göre buna karar vermek bir şirketin işi değil. Popüler isme göre yapay zeka geliştirmelerine sadece mühendislerin değil, sosyal bilimcilerin, etikçilerin, filozofların ve benzerlerinin de katılması gerekiyor.

Bununla birlikte Pichai, Bard'ın çok fazla halüsinasyon gördüğünü söyledi. Pichai, chatbot'larda "bir kara kutu" olduğunu, neden ya da nasıl belirli yanıtlar verdiğini "tam olarak anlayamadığınızı" söylüyor. Pelley, bu söylem üzerine "Nasıl çalıştığını tam olarak anlamıyorsunuz ve yine de onu toplumun üzerine mi saldınız?" diye sordu. Pichai, "Şöyle söyleyeyim, insan zihninin nasıl çalıştığını da tam olarak anladığımızı sanmıyorum" diye yanıt verdi. Şimdilik yapay zeka konusu görünüşe göre sisli bir günde gemiyi sürmeye benziyor. Bir şekilde ilerleniyor ancak bir buz dağına her an çarpılabilir. Bu nedenle düzenleyici kurumların önceliğini bu alana çevirmesi gerekmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google CEO'su yapay zeka konusunda toplumu uyardı