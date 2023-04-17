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    Google, yapay zeka destekli yeni bir arama motoru geliştiriyor

    Kafalar biraz karışık. Google'ın yapay zeka destekli yeni bir arama motoru geliştirdiği bildiriliyor. Ayrıca mevcut arama motoru için yeni AI özellikleri üzerinde çalışıyor.
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    Google, yapay zeka destekli yeni bir arama motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un ChatGPT yaratıcısı OpenAI’a milyarlarca dolarlık yatırım yapıp neredeyse tüm teknolojilerine erişim kazanması Google’ı endişelendirdi. Microsoft, Bing arama motorunu yapay zeka ile baştan sona yenilerken Edge tarayıcı ve Office gibi diğer hizmetlerine benzer teknolojiler ekledi. Artan rekabetle karşı karşıya kalan Google, yeni bir arama motoru geliştiriyor olabilir.

    Google yeni arama motoru geliştiriyor

    The New York Times'a göre Google, "çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim" sunma umuduyla ondan ne istediğinizi tahmin etmeye çalışacak bir arama hizmeti oluşturmaya çalışıyor. Proje için net bir takvim belirlenmemiş ancak Google’ın mevcut arama motoru için "Magi" kod adı altında bir dizi yeni yapay zeka özelliği geliştirdiği de söyleniyor.

    Google, yapay zeka destekli yeni bir arama motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın geliştirmekte olduğu özellikler arasında yazılım mühendisliği sorularını yanıtlayabilen ve kod parçacıkları oluşturabilen bir chatbot da var. Şirket ayrıca, insanların bir chatbot sohbeti aracılığıyla müzik aramasına olanak tanıyacak bir özelliği de denedi. The Times'a göre şirket 160'tan fazla çalışanını yeniden tasarım için görevlendirmiş durumda.

    "Çeşitli geliştirme aşamalarındaki" diğer yeni eklemeler arasında "Searchalong" olarak adlandırılan bir Chrome özelliği de yer alıyor. Bu özellik, bir sohbet robotunun okuduğunuz web sayfasını tarayarak bağlamsal bilgiler sunmasına olanak tanıyacak. Örneğin, Airbnb'de kalacak bir yer arıyorsanız, chatbot'tan planladığınız konaklama yerinin yakınında görülecek ve yapılacak şeyleri size söylemesini isteyebilirsiniz. Bir diğer deneysel özellik olan "GIFI" ve "Tivoli Tutor", kullanıcıların Google Görsel Arama'dan görseller oluşturmasını istemesine ve yeni bir dil öğrenmek için bir sohbet robotuyla sohbet etmesine olanak tanıyacak. Google'ın Magi'yi önümüzdeki ay duyurmayı ve sonbaharda da yeni özellikleri tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Zamanlamaya bakılırsa projenin I/O 2023'te ortaya çıkacağını anlıyoruz. Ayrıca şirket, Magi'nin özelliklerini ABD'de bir milyon kişiye sunmayı ve yıl sonuna kadar 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı planlıyor.

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