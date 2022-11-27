Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, masaüstü Chrome kullanıcılarını etkileyen kritik bir sıfırıncı gün güvenlik açığı keşfedildiğini duyurdu. Soruna hızlı bir yanıt veren yazılım devi, kullanıcıların yeni sürüme geçmelerini istiyor.

Google uyarıda bulundu

İlk olarak Google’ın Tehdit Analiz Grubu’ndan Clement Lecigne tarafından keşfedilen CVE-2022-4135 etiketli güvenlik açığı, yığın arabellek taşması kaynaklı, verilerin kontrol edilmeden yasaklanmış (genellikle bitişik) konumlara yazılmasına neden oluyor. Bildirilenlere göre açığın keşfedilmesinin ardından Google, sorunun suistimale yol açabileceğini doğruladı.

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Sıfırıncı gün güvenlik açıkları günümüzde büyük tehlikeleri beraberinde getirebiliyor. Özellikle daha önce keşfedilmemiş olmaları sebebiyle, sorunu çözmek için olabildiğince çabuk bir güncelleme paylaşılması gerekiyor. Google’ın ise burada hızlı davrandığını söyleyebiliriz.

Yazılım devi, yeni açıktan yararlanan saldırılara karşı Chrome’un güncel 107.0.5303.87 sürümüne veya daha üst bir sürüme geçilmesini tavsiye ediyor. Bununla birlikte yeni güncellemeye ulaşmak için önce tarayıcınızın sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye ve ardından ''Ayarlar'' tıklamanız gerekiyor. Böylece kullanıcılar, ekranın sol tarafında yer alan menüde, en altta ''Chrome Hakkında'' bölümünden sürüm detaylarına ulaşabilirler.

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Google Chrome'da kritik güvenlik açığı keşfedildi!