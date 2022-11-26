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    Anlık Bildirim

    Nvidia, GeForce 700 ve 600 serisi için kritik güvenlik güncellemesi yayınladı

    Nvidia, eski ekran kartları için geçerli olan kritik statüsünde yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yayınlanan güncelleme kritik güvenlik açıklarının giderilmesini sağlıyor.
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    Nvidia eski ekran kartları için kritik bir güncelleme yayınladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, on yıllık Kepler mimarisi temel alan GeForce 700 ve 600 serisi ekran kartları için iki kritik güvenlik açığını gideren sürücü güncellemesini yayınladı.  Yayınlanan yeni sürücüler ekran kartlarının arabellek güvenlik açıklarını gideriyor.

    GeForce 700 ve 600 serisi için kritik güncelleme

    Windows 10 ve Windows 11 için GeForce 474.04 ve Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için GeForce 474.06 sürücüleri, CVE-2022-3602 ve CVE-2022-3786 etiketli arabellek güvenlik açıklarını gidermek için yayınlanmış durumda. Yapılan açıklamada ilgili güvenlik açıklarının saldırganların uzaktan sisteminizde kod çalıştırmasına izin verdiğini belirtiliyor. Dolayısıyla güvenlik açıkları “yüksek” tehdit durumuna sahip.

    İşletim sisteminize ve ekran kartınıza uyumlu sürücüyü indirip yüklemeniz firma tarafından öneriliyor. Aşağıda etkilenen kartlardan birisini kullanıyorsanız mutlaka sürücülerinizi bu sürüme güncellemenizi tavsiye ederiz.

    • GeForce 600 Serisi: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630
    • GeForce 700 Serisi: GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710
    • GeForce Titan serisi: GeForce GTX Titan, GeForce GTX Titan Black, GeForce GTX Titan Z

    Nvidia, resmi olarak Kepler mimarisini kullanımdan kaldırmış ve GeForce Game Ready sürücü desteğini Ekim 2021’de sonlandırmıştı. Öte yandan 2024 yılına kadar güvenlik güncelleştirmeleri için destek vereceklerini açıklamıştı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 21 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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