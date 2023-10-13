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    Google Chrome, mobilde yeni ana sayfa tasarımına geçiyor

    Google, Chrome tarayıcı için yeni ana sayfa tasarımı üzerinde çalışıyor. Arama çubuğundan sekmelerin düzenine başlangıç ekranındaki her şeyin görünümü değişecek.
    google chrome yeni ana sayfa tasarımı Tam Boyutta Gör
    Son yayınlanan Google Chrome Canary güncellemesi, Android kullanıcılarının kullanımına sunulacak yeni sekme sayfasını gösteriyor. Güncelleme, Google uygulamasındaki arama çubuğunu hatırlatan daha büyük bir arama çubuğunu dahil ediyor. En çok ziyaret edilen sayfalar alanında da değişiklikler söz konusu.

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    Daha büyük arama çubuğu, sayfa kutucukları

    Android için Google Chrome’un yeni sürümü daha büyük arama çubuğunu getirmenin yanı sıra en çok görüntülenen sayfaları kutucuklarla ayırıyor. Sayfanın arka planı dinamik renklerden oluşuyor. Yeni tasarımla kullanıcı etkileşimlerinin artırılması ve tarayıcının modern olduğu kadar görsel olarak da daha çekici hale getirilmesi amaçlanıyor.

    Yeni değişiklikler, Chrome 118 sürümünde mevcut olacak ancak şimdiden de yeni tasarımı görmek mümkün. Chrome Canary sürümünde adres çubuğuna chrome://flags/#enable-surface-polish yazarak gelecek tasarımı görebilirsiniz. Yeniden tasarlanan yeni sekme sayfasını getirecek kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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