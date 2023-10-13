Google Chrome, mobilde yeni ana sayfa tasarımına geçiyor

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Daha büyük arama çubuğu, sayfa kutucukları
Android için Google Chrome’un yeni sürümü daha büyük arama çubuğunu getirmenin yanı sıra en çok görüntülenen sayfaları kutucuklarla ayırıyor. Sayfanın arka planı dinamik renklerden oluşuyor. Yeni tasarımla kullanıcı etkileşimlerinin artırılması ve tarayıcının modern olduğu kadar görsel olarak da daha çekici hale getirilmesi amaçlanıyor.
Yeni değişiklikler, Chrome 118 sürümünde mevcut olacak ancak şimdiden de yeni tasarımı görmek mümkün. Chrome Canary sürümünde adres çubuğuna chrome://flags/#enable-surface-polish yazarak gelecek tasarımı görebilirsiniz. Yeniden tasarlanan yeni sekme sayfasını getirecek kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.