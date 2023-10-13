Tam Boyutta Gör Son yayınlanan Google Chrome Canary güncellemesi, Android kullanıcılarının kullanımına sunulacak yeni sekme sayfasını gösteriyor. Güncelleme, Google uygulamasındaki arama çubuğunu hatırlatan daha büyük bir arama çubuğunu dahil ediyor. En çok ziyaret edilen sayfalar alanında da değişiklikler söz konusu.

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Daha büyük arama çubuğu, sayfa kutucukları

Android için Google Chrome’un yeni sürümü daha büyük arama çubuğunu getirmenin yanı sıra en çok görüntülenen sayfaları kutucuklarla ayırıyor. Sayfanın arka planı dinamik renklerden oluşuyor. Yeni tasarımla kullanıcı etkileşimlerinin artırılması ve tarayıcının modern olduğu kadar görsel olarak da daha çekici hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni değişiklikler, Chrome 118 sürümünde mevcut olacak ancak şimdiden de yeni tasarımı görmek mümkün. Chrome Canary sürümünde adres çubuğuna chrome://flags/#enable-surface-polish yazarak gelecek tasarımı görebilirsiniz. Yeniden tasarlanan yeni sekme sayfasını getirecek kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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Google Chrome, mobilde yeni ana sayfa tasarımına geçiyor