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    Google, Chrome’un Windows 7 desteğini uzattı

    Popüler tarayıcı Chrome hali hazırda Windows 7 üzerinde çalışmaya devam etse de destek süresi gün geçtikçe kısalıyor. Yazılım devi destek süresini güncelledi.
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    Metehan Göktaş
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    Google, Chrome’un Windows 7 desteğini uzattı
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    Google’ın tarayıcı pazarında pastanın en büyük dilimini oluşturan tarayıcısı Chrome hali hazırda Microsoft’un emekliye ayırdığı işletim sistemi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    Windows 7 desteği uzatıldı

    Reklam devinin daha önceki açıklamasına göre Chrome’un güncel sürümleri Windows 7’nin destek süresinin sonlanmasının ardından 18 ay daha yani 15 Temmuz 2021’e kadar çalışmaya devam edecekti.

    Ayrıca Bkz. "ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak"

    Kurumsal müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alan firma destek süresini 6 ay daha uzatarak 15 Ocak 2022’ye çektiğini duyurdu. Google’a göre kurumsal Chrome kullanıcılarının %78’i Windows 10’a geçişini tamamlasa da %21’i halen emekliye ayrılmış işletim sistemiyle yoluna devam ediyor. Yeni kararla kurumsal müşterilerin üzerindeki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.



    https://mspoweruser.com/google-extends-windows-7-chrome-end-of-support-by-6-months/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    22 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
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