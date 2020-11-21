Google, Chrome’un Windows 7 desteğini uzattı

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Google’ın tarayıcı pazarında pastanın en büyük dilimini oluşturan tarayıcısı Chrome hali hazırda Microsoft’un emekliye ayırdığı işletim sistemi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Windows 7 desteği uzatıldı

Reklam devinin daha önceki açıklamasına göre Chrome’un güncel sürümleri Windows 7’nin destek süresinin sonlanmasının ardından 18 ay daha yani 15 Temmuz 2021’e kadar çalışmaya devam edecekti.

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Kurumsal müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alan firma destek süresini 6 ay daha uzatarak 15 Ocak 2022’ye çektiğini duyurdu. Google’a göre kurumsal Chrome kullanıcılarının %78’i Windows 10’a geçişini tamamlasa da %21’i halen emekliye ayrılmış işletim sistemiyle yoluna devam ediyor. Yeni kararla kurumsal müşterilerin üzerindeki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.

https://mspoweruser.com/google-extends-windows-7-chrome-end-of-support-by-6-months/

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