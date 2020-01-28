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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Chrome Web Mağazası'nda yaşanan dolandırıcılıklar nedeniyle ücretli eklentileri askıya aldı

    Arama devi Google, artan dolandırıcılık ve hileli işlemler nedeniyle Chrome Web Mağazası'nda yer alan ücretli eklentilerin yayınlanmasını ve güncellenmesini durdurdu.
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    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Chrome Web Mağazası'nda yaşanan dolandırıcılıklar nedeniyle ücretli eklentileri askıya aldı
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    Google, ücretli Chrome uzantılarını içeren hileli işlem (dolandırıcılık) sayısında belirgin bir artış olması nedeniyle, tüm ticari uzantıların Chrome Web Mağazası'nda yayınlanmasını ve güncellenmesini geçici olarak askıya aldığını doğruladı.

    Ayrıca Bkz. "Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı"

    Google detayları açıklamadı

    Google güvenlik ekibine göre, Chrome Web Mağazası'nda yaşanan bu dolandırıcılık vakaları, büyük ölçekte yaşanmaya başladı ve şirket ücretli eklentileri askıya alarak geçici bir acil çözüm üretti. Mevcut ücretli uzantıların resmi Chrome Web Mağazası üzerinden indirilebileceği açıklanırken, eklenti geliştiricilerin şimdilik yeni güncelleme yapamayacakları belirtiliyor.

    Google, Chrome Web Mağazası'nda yaşanan dolandırıcılıklar nedeniyle ücretli eklentileri askıya aldı
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    Şifre yöneticisi Dashlane ve toplantı planlayıcısı Comeet de dahil olmak üzere, kullanıcı sayısı yüksek olan eklentilerin de bu yasaktan etkilendiği ifade edilirken, Google ücretli eklenti geliştiricilerinin nasıl bir dolandırıcılık yaptıkları konusunda henüz net bir açıklama yapmış değil. Askıya alma işleminin ne kadar süreceği henüz belli değil ve bu bilgilere ek olarak, yaşanan dolandırıcılıkların kullanıcıları istismar eden geliştiriciler tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.



    https://www.theregister.co.uk/2020/01/27/google_disables_web_store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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