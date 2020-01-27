Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı

Apple, tek bir cam parçasından yapılmış kavisli bir iMac tasarımının patentini aldı. Gömülü bir ekrana sahip olacak cam gövde, Mac bileşenlerini barındıran bir stand üzerine yerleştirilecek şekilde tasarlanmış.

Ayrıca Bkz. "iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı"

Yenilikçi tasarım

Apple, Mac tasarımını yıllardır daha şık ve ince bir hale getirmek için çaba sarfediyor ve patentinde de bu çalışmaların bir sonucu olduğunu söylemek mümkün. Patentte belirtildiği üzere, tasarlanan bu Mac modelinin camı, kullanıcının tercihine bağlı bir şekilde kaydırılarak, yüksek veya daha düşük bir konumda ayarlanabiliyor. Ayrıca cihazın alt kısmında klavyenin yerleştirilebileceği bir alanın da olduğu göze çarpıyor.

Patentteki bilgilere göre cihazın alt kısmındaki bu klavye boşluğu, MacBook yerleştirmek için de kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar daha büyük ekranda çalışırken, dizüstü bilgisayarlarının klavyesini de kullanabilecekler. Elbette bunun şimdilik sadece bir patentten ibaret olduğunu ve Apple'ın henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.engadget.com/2020/01/26/apple-curved-glass-mac-patent/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.