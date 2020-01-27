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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı

    Teknoloji devi Apple'ın yeni patent başvurusu, şirketin ana gövdesi tek parça kavisli camdan oluşan Mac planları olduğunu gösteriyor. Sıradışı cihazın sunduğu tek yenilik de bu olmayacak.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı

    Apple, tek bir cam parçasından yapılmış kavisli bir iMac tasarımının patentini aldı. Gömülü bir ekrana sahip olacak cam gövde, Mac bileşenlerini barındıran bir stand üzerine yerleştirilecek şekilde tasarlanmış.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı"

    Yenilikçi tasarım

    Apple, Mac tasarımını yıllardır daha şık ve ince bir hale getirmek için çaba sarfediyor ve patentinde de bu çalışmaların bir sonucu olduğunu söylemek mümkün. Patentte belirtildiği üzere, tasarlanan bu Mac modelinin camı, kullanıcının tercihine bağlı bir şekilde kaydırılarak, yüksek veya daha düşük bir konumda ayarlanabiliyor. Ayrıca cihazın alt kısmında klavyenin yerleştirilebileceği bir alanın da olduğu göze çarpıyor.

    Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı

    Patentteki bilgilere göre cihazın alt kısmındaki bu klavye boşluğu, MacBook yerleştirmek için de kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar daha büyük ekranda çalışırken, dizüstü bilgisayarlarının klavyesini de kullanabilecekler. Elbette bunun şimdilik sadece bir patentten ibaret olduğunu ve Apple'ın henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.engadget.com/2020/01/26/apple-curved-glass-mac-patent/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 49 dk.
    Ekran klavye açısı esnemiyorsa, hiç ergonomik olmaz. Sonra da Youtube da, klavye ile ekranı testere ile birbirinden ayırma videoları izleriz.<br />Eğer durum gerçektende böyleyse çok kötü, bedava bile verseler almam bunu.<br />...deeermişim.
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    medyxnet 1 sa.
    curved gibi mi olacak dedim ama sanırım alttan yukarı doğru eğimli bir ekran olacak
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    ilkerinanç 1 sa.
    Kavisli derken ben yana doğru diye düşündüm alta doğru kavisliymiş.İlginçlik yapacaklar ya.
    Steve Jobs öldü bu Apple bitti bence. Yaratıcılık açısından konuşuyorum. Şu an mirasdan yiyorlar.
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    odgurmis 1 sa.
    Ilginç
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    Relax Relax 1 sa.
    iMac'i bilmem ama Mac Pro hayatımda gördüğüm en güzel ve içi en düzenli bilgisayar...
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