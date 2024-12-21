Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome, kullanıcıları dolandırıcı ve diğer kötü eylemlerden korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış yeni yapay zeka destekli aracı test ediyor. Chrome, web sayfalarını analiz etmek ve şüpheli veya dolandırıcı olup olmadıklarını belirlemek için yapay zeka ve cihaz içi büyük dil modelinden yararlanacak.

Google, Chrome'u hızlandıracak iki yeni özelliği tanıttı 1 ay önce eklendi

Özelliğin nasıl çalışacağı belirsiz ancak Chrome bariz dolandırıcılık web sitesi ziyaret edildiğinde uyarılar verebilir. Örneğin; bilgisayarınıza virüs bulaştığını iddia eden ve bir numarayı aramanızı isteyen sahte bir Microsoft teknik destek sayfasını ziyaret ettiğinizde, Chrome'un yapay zekası sayfada kullanılan dili veya markayı analiz edecek. Sahte aciliyet veya şüpheli alan adları gibi dolandırıcılık taktikleri tespit ederse, sayfayla etkileşime girmekten veya kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçınmanız konusunda sizi uyaran bir uyarı gösterecek.

Yeni seçenek, Google'ın yeni deneysel özellikleri test etmek için kullandığı Chrome sürümü olan Chrome Canary'nin en son sürümünde mevcut. Henüz işe yarayıp yaramadığı belli değil ancak etkinleştirilebiliyor. Adres satırına “chrome://flags” yazıp “client-side-detection-brand-and-page intent" veya scam araması yapın, ardından "Default" açılır menüsüne tıklayıp “Enabled"ı seçin. Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda özellik etkinleştirilecektir.

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Google Chrome, yapay zekayla dolandırıcılara geçit vermeyecek