Google’da Gemini 2.5 Pro modeline “Deep Think” dopingi

Yeni özellik, Google I/O etkinliğinde duyuruldu. "Deep Think", modele bir soruya yanıt vermeden önce birden fazla olasılığı değerlendirme yeteneği kazandırarak, özellikle karmaşık görevlerde ve akıl yürütme testlerinde performansı ciddi şekilde artırıyor. Google, çalışma biçimi konusunda detay vermekten kaçınsa da, kullanılan yaklaşımın OpenAI’ın o1-pro ve yeni nesil o3-pro modellerindeki çözüm sentezleme motorlarına benzerlik göstermesi bekleniyor.
Kodlamada ve çoklu becerilerde liderlik
Şimdilik sadece “güvenilir test kullanıcıları” tarafından erişilebilen Deep Think, Google’ın API platformu üzerinden sınırlı bir önizleme sürecine girdi. Şirket, bu özelliğin daha geniş kitlelere sunulmasından önce kapsamlı güvenlik değerlendirmeleri yapıldığını vurguluyor.
Gemini 2.5 Flash ve Gemini Diffusion da sahnede
Google ayrıca, daha uygun maliyetli yapay zeka çözümü olan Gemini 2.5 Flash modelini de güncelledi. Yeni sürüm, kodlama, çok modlu analiz, uzun metin bağlamları ve mantıksal akıl yürütme konularında daha iyi performans sergiliyor. Üstelik selefine göre daha verimli çalışıyor. Geliştiriciler, bu güncellenmiş modeli Google’ın AI Studio, Vertex AI ve Gemini uygulamaları üzerinden önizleme olarak kullanabiliyor. Genel kullanıma ise Haziran ayında sunulması planlanıyor.
Bununla birlikte, Google’ın tanıttığı yeni bir diğer model olan Gemini Diffusion da dikkat çekici. Şirket, bu modelin benzer boyuttaki rakiplerine göre 4 ila 5 kat daha hızlı çıktılar ürettiğini ve iki katı büyüklüğündeki modellerle yarıştığını iddia ediyor. Gemini Diffusion da şimdilik yalnızca güvenilir test kullanıcıları tarafından erişilebilecek.
Son olarak, Gemini 2.5 Pro ve Flash modelleri için iki farklı ses seçeneğiyle 24 dili destekleyen yeni metinden konuşmaya (text-to-speech) ön izleme özellikleri de Gemini API üzerinden yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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