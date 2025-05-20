Adım adım evrensel yapay zeka asistanına: Project Astra artık çok daha yetenekli

Astra artık çok daha yetenekli
Şirket bu doğrultuda Astra’yı önemli ölçüde geliştirdi. Önceki sürüm yalnızca 30 saniyelik kısa bir hafızaya sahipti, yeni sürüm ise çok daha uzun süreli hafızaya ve bilgisayarı kontrol etme özelliklerine kavuştu. Bu sayede Astra, artık daha karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.
Google, Astra'yı tanıtan son videosunda, asistanın web'de gezindiğini ve bir görevi tamamlamak için gereken belirli bilgi parçalarını çıkardığını gösteriyor (bu örnekte, bir dağ bisikletini tamir ediyor). Astra ayrıca söz konusu bisikletin belirli özelliklerini bulmak için geçmiş e-postalara bakabiliyor ve yedek parça hakkında bilgi almak için yerel bir bisiklet dükkanını arayabiliyor.
Hedef, Gemini'yi evrensel yapay zeka asistanı haline getirmek
DeepMind CEO’su Demis Hassabis’e göre, bu gelişmeler zamanla Gemini’ye de entegre edilecek. Hassabis blog yazısında şöyle diyor: "Nihai vizyonumuz, Gemini uygulamasını bizim için günlük görevleri gerçekleştirecek, sıradan idari işlerimizi halledecek, keyifli yeni öneriler sunacak, bizi daha üretken hale getirecek ve hayatlarımızı zenginleştirecek evrensel bir yapay zeka asistanına dönüştürmek."
Bu gelişmelerin bir kısmı, yakın zamanda multimodal yetenekler kazanan Gemini Live'da halihazırda yer alıyor. Ancak Project Astra’nın potansiyeli, akıllı gözlüklerle birleştiğinde çok daha çarpıcı hale geliyor. Google, geçen yılki I/O videosunda bu tür gözlükleri kısaca göstermişti. Görünüşe göre bu vizyon gerçeğe biraz daha yaklaşıyor. Hassabis, Project Astra’nın yeteneklerini “gözlük gibi yeni cihazlara” taşımak için çalıştıklarını belirtiyor.
Bu teknolojilerin ne zaman tamamen kullanıma sunulacağına dair net bir tarih olmasa da, Google’ın Android XR alanında yaptığı diğer duyurular göz önüne alındığında, bu yıl içinde yapay zeka destekli akıllı gözlükler konusunda büyük planları olduğu anlaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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