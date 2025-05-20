Adım adım evrensel yapay zeka asistanına: Project Astra artık çok daha yetenekli

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Google I/O etkinliğinde en dikkat çekici tanıtımlardan biri, çevrenizi gerçek zamanlı olarak tanıyıp onun hakkında sorulara sohbet şeklinde yanıt verebilen çok modlu yapay zeka sistemi Project Astra olmuştu. Google, bu gösterimin yalnızca bir "araştırma önizlemesi" olduğunu özellikle vurgulamıştı. Ancak bir yıl sonra Google, Project Astra’nın gelecekte Gemini’yi “evrensel bir yapay zeka asistanına” dönüştürecek temel yapı taşlarından biri olacağını açıkça ortaya koydu.

Astra artık çok daha yetenekli

Şirket bu doğrultuda Astra’yı önemli ölçüde geliştirdi. Önceki sürüm yalnızca 30 saniyelik kısa bir hafızaya sahipti, yeni sürüm ise çok daha uzun süreli hafızaya ve bilgisayarı kontrol etme özelliklerine kavuştu. Bu sayede Astra, artık daha karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.

Google, Astra'yı tanıtan son videosunda, asistanın web'de gezindiğini ve bir görevi tamamlamak için gereken belirli bilgi parçalarını çıkardığını gösteriyor (bu örnekte, bir dağ bisikletini tamir ediyor). Astra ayrıca söz konusu bisikletin belirli özelliklerini bulmak için geçmiş e-postalara bakabiliyor ve yedek parça hakkında bilgi almak için yerel bir bisiklet dükkanını arayabiliyor.

Hedef, Gemini'yi evrensel yapay zeka asistanı haline getirmek

DeepMind CEO’su Demis Hassabis’e göre, bu gelişmeler zamanla Gemini’ye de entegre edilecek. Hassabis blog yazısında şöyle diyor: "Nihai vizyonumuz, Gemini uygulamasını bizim için günlük görevleri gerçekleştirecek, sıradan idari işlerimizi halledecek, keyifli yeni öneriler sunacak, bizi daha üretken hale getirecek ve hayatlarımızı zenginleştirecek evrensel bir yapay zeka asistanına dönüştürmek."

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Bu gelişmelerin bir kısmı, yakın zamanda multimodal yetenekler kazanan Gemini Live'da halihazırda yer alıyor. Ancak Project Astra’nın potansiyeli, akıllı gözlüklerle birleştiğinde çok daha çarpıcı hale geliyor. Google, geçen yılki I/O videosunda bu tür gözlükleri kısaca göstermişti. Görünüşe göre bu vizyon gerçeğe biraz daha yaklaşıyor. Hassabis, Project Astra’nın yeteneklerini “gözlük gibi yeni cihazlara” taşımak için çalıştıklarını belirtiyor.

Bu teknolojilerin ne zaman tamamen kullanıma sunulacağına dair net bir tarih olmasa da, Google’ın Android XR alanında yaptığı diğer duyurular göz önüne alındığında, bu yıl içinde yapay zeka destekli akıllı gözlükler konusunda büyük planları olduğu anlaşılıyor.

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Project Astra artık çok daha yetenekli