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    Anlık Bildirim

    Google'da ünlü ressamlar aratılınca ilk sırada yapay zeka eserleri görünüyor

    Google arama sonuçlarında yapay zeka üretimi görsellerin ön plana çıkması tartışma konusu oldu. Ünlü ressamlar aratılınca ilk sırada sanatçıların gerçek eserleri yerine yapay zeka yorumları görünüyor.
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    Google'da ünlü ressamlar aratılınca yapay zeka eserleri görünüyor Tam Boyutta Gör

    Mayıs ayının başlarında Google kullanıcıları Amerikalı ressam Edward Hopper'ı arattıklarında beklenmedik bir durum yaşandı. Arama sonuçlarının ilk sırasında ressamın gerçek tablosu yerine, yapay zeka tarafından üretilmiş bir taklidinin görünmesi tartışmalara yol açtı. Yine benzer bir durumla karşı karşıyayız.

    Kullanıcılar, Google'da İnci Küpeli Kız tablosuyla tanınan büyük ressam Johannes Vermeer'i arattığında, ilk sonuç olarak yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görselle karşılaştı. Bu durum Google arama algoritmalarının yapay zeka yapımı görselleri hala nasıl ayırt edemediğini gösteriyor.

    Google'da ünlü ressamlar aratılınca yapay zeka eserleri görünüyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka fabrikası interneti dolduruyor

    Haberimizin yayına hazırlandığı sırada sorun çözülmüş gibi görünüyordu. Sanatçının ismi aratıldığında sadece orijinal eserlerinin çıktığını görüyoruz ancak benzer bir olayın tekrar yaşanması muhtemel. Asıl sorun yapay zeka üretimi çalışmaların tanınmasının giderek zorlaşması.

    Gelecekte bu araçların daha da gelişmesi durumunda, kendimizi web'deki içeriğin çoğunun yapay zeka tarafından oluşturulduğu bir ortamda bulabiliriz. Bu senaryo birçok kişiyi ürkütüyor. Hatta ChatGPT'yi geliştiren OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre yapay zeka insanlığın yok olmasına bile yol açabilir.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

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