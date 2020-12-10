Google’dan 417 milyon dolarlık tazminat talebi

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İnternette bir deve dönüşen teknoloji şirketleri haliyle küçük rakipleri rahatsız edecek veya yarış dışına itecek davranışlar içerisine girebiliyor. Rakipler de hakkını hukuki yollarla aramaya çalışıyor.

Seznam arama motoru dava açıyor

Avrupa’da Google bugüne kadar haksız rekabet konusu nedeniyle pek çok soruşturma geçirdi ve ceza aldı. Türkiye’de de büyük tazminat cezası sonrasında arama sonuçlarındaki ürün karşılaştırmaları kaldırılmıştı.

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Bu kez Çekyalı arama motoru Seznam adil rekabet etmediği gerekçesiyle Google’dan tazminat talep ediyor. Arama motoru; Google’ın Android işletim sisteminde kapalı bir politika uyguladığını ve kendi ürünlerinin öne çıkmasını engellediğini iddia ediyor.

Seznam geçtiğimiz yıllarda Google’a kesilen 5 milyar dolarlık tarihi tazminat cezasının dosyasını temel alıyor. 2011-2018 yılları arasında firma; Google’ın tekelleşme davranışları yüzünden büyük zarara uğratıldığını düşünüyor. Seznam; Google’a zararın karşılanması için 30 günlük süre vermiş. Aksi takdirde dava açacak.

Çekya’nın yüzde 25’ine hakim olan Seznam kuruluşundan bu yana 1.4 milyar dolar civarında gelir elde etmiş. Sadece 2019 yılında 200 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtiyor. Google yüzünden uğradığı zararı ise 417 milyon dolar civarında hesaplamış. Google ise henüz uyarı mektubunu almadığı için yorum yapmayacağını belirtiyor ancak Android kullanıcılarının istedikleri platformu ziyaret edebileceklerini ve bunu kısıtlamadıklarını vurguluyor.

https://news.yahoo.com/czech-search-engine-seznam-seeks-090521865.html

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